 عون سلطة يتعرض لاعتداء شنيع من طرف بائع متجول بكورنيش أكادير ﻿
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عون سلطة يتعرض لاعتداء شنيع من طرف بائع متجول بكورنيش أكادير

بتاريــخ : 19 يونيو 2018 / 17:05 عون سلطة يتعرض لاعتداء شنيع من طرف بائع متجول بكورنيش أكادير | حوادث و حقوق
عون سلطة يتعرض لاعتداء شنيع من طرف بائع متجول بكورنيش أكادير
تعرض عون سلطة برتبة ''شيخ'' مساء أمس الإثنين لاعتداء شنيع من طرف بائع متجول بكورنيش أكادير، ما أدى لنقله على وجه السرعة لمستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني لتلقي العلاجات.

شوف تيفي:أكادير

تعرض عون سلطة برتبة ''شيخ'' مساء أمس الإثنين لاعتداء شنيع من طرف بائع متجول بكورنيش أكادير، ما أدى لنقله على وجه السرعة لمستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني لتلقي العلاجات.

ووفق مصادر ''شوف تيفي''، فالحادث وقع إثر قيام عون السلطة رفقة عنصرين من القوات المساعدة بجولة تفقدية في إطار مهامهما المعتادة التي دأبوا عليها، ليقدم شخص يشتغل كبائع متجول على مباغثة ''الشيخ'' من الخلف وأمسك به موجها له ضربة بواسطة حجر، ما خلف لديه جرحا غائرا على مستوى الرأس.

وأضافت ذات المصادر، أن عنصري القوات المساعدة قاما بتوقيف المعتدي وإحالته على مركز الشرطة السياحية لتعميق البحث معه حول ملابسات وظروف إقدامه على الاعتداء على عون السلطة قبل تقديمه أمام أنظار وكيل الملك، بينما جرى نقل الضحية على وجه السرعة للمستشفى الجهوي الحسن الثاني لتلقي العلاجات الضرورية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير بائع متجول إعتداء عون سلطة كورنيش

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