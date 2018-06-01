عـــاجل:انطلاق أشغال جلسة محاكمة ''الزفزافي'' ورفاقه.. والقاضي يتخذ قرارا صارما ﻿

في تطور مثير أمر القاضي على الطرشي ، عناصر القوات العمومية بإحضار المعتقلين المتهمين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة، بالقوة إلى قاعة الجلسة 7، وذلك بعد مقاطعتهم أشغال جلسة المحاكمة السابقة .

''شوف تيفي''

في تطور مثير أمر القاضي على الطرشي ، عناصر القوات العمومية بإحضار المعتقلين المتهمين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة، بالقوة إلى قاعة الجلسة 7، وذلك بعد مقاطعتهم أشغال جلسة المحاكمة السابقة .

ومع إصرار رفاق الزفزافي المكوث في قبو المحكمة وعدم الدخول إلى قاعة المحاكمة ، منفذين قرارهم بمقاطعة جلسات المحكمة، اضطر القاضي علي الطرشي ''إحضارهم بالقوة'' .

ومن المنتظر أن ينطلق اليوم دفاع الطرف المدني في مرافعاتهم، وتعرف القاعة حضورا قويا لعائلات المعتقلين كما يحضر أحمد رضا بنشمسي مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.