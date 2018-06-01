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عصابة إجرامية خطيرة مكونة من طفل وقاصرة وشاب ترعب البيضاويين

بتاريــخ : 19 يونيو 2018 / 15:57 عصابة إجرامية خطيرة مكونة من طفل وقاصرة وشاب ترعب البيضاويين | حوادث و حقوق
عصابة إجرامية خطيرة مكونة من طفل وقاصرة وشاب ترعب البيضاويين
علمت ''شوف تيفي'' أن فرقة الدراجين التابعة للمنطقة الأمنية أنفا بالبيضاء، تمكنت في الساعات الأولى من يومه الثلاثاء 19 يونيو، من إيقاف أفراد عصابة خطيرة متخصصة في السرقة واعتراض المارة، مكونة من طفل

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن فرقة الدراجين التابعة للمنطقة الأمنية أنفا بالبيضاء، تمكنت في الساعات الأولى من يومه الثلاثاء 19 يونيو، من إيقاف أفراد عصابة خطيرة متخصصة في السرقة واعتراض المارة، مكونة من طفل يبلغ من العمر 12 سنة، وقاصرة تبلغ من العمر 16 سنة، وشاب يبلغ من العمر 27 سنة.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل الإطاحة بأفراد هذه العصابة أن المصالح الأمنية بالمنطقة الأمنية أنفا، توصلت بالعديد من الشكايات، أفاد خلالها الضحايا أن طفلا يلتقي بهم بالشارع ويسرد لهم معاناته التي جعلته يعيش في الشارع، قبل أن تتدخل فتاة قاصرة، تدعي رغبتها في سماع قصة الطفل، لتقوم رفقة شاب آخر بمحاصرة الضحية وسرقة ما بحوزته تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وأبرز ذات المصدر أن رئيس فرقة الدراجين، قام بالتجول وحيدا بشارع مولاي يوسف في الساعات الأولى من يومه الثلاثاء، وذلك للإطاحة بهذه العصابة، حيث تفاجأ بمحاصرته من طرف أفراد العصابة ما دفع به إلى التدخل رفقة عناصر أمنية أخرى، ما مكن من إيقاف الطفل والقاصرة والشاب.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي العصابة الدراجين الضحية السرقة

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