تصفية شاب ضواحي مدينة أكادير ورمي جثته على قارعة الطريق ﻿

اهتز حي أورير شمال مدينة أكادير صبيحة اليوم الثلاثاء، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، إثر العثور عليه مرميا على قارعة الطريق، ويحمل آثار اعتداء بأنحاء مختلفة من جسمه.

شوف تيفي:أكادير

اهتز حي أورير شمال مدينة أكادير صبيحة اليوم الثلاثاء، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، إثر العثور عليه مرميا على قارعة الطريق، ويحمل آثار اعتداء بأنحاء مختلفة من جسمه.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد عثر مواطنون صباح اليوم على جثة شاب من ذوي السوابق العدلية ومعروف بسلوكه الإجرامي مقتولا ومرميا بجانب الطريق، مما يرجح فرضية تعرضه لتصفية حسابات شخصية من طرف مجهولين خاصة، وأن جثته تحمل آثار تعذيب وضرب وجرح.

وأضافت ذات المصادر، أن الحادث استنفر مختلف مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية بالمنطقة التي هرعت لعين المكان رفقة عناصر الفرقة العلمية والتقنية، وقامت بمعاينة الجثة ومسح شامل لمسرح الجريمة من أجل تجميع كافة المعطيات والأدلة التي من شأنها أن تساعد عناصر الدرك في التحقيق الذي فتح في الحادث، فيما نقلت جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة.