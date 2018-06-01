 تصفية شاب ضواحي مدينة أكادير ورمي جثته على قارعة الطريق ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هيونداي تقدم أسطولا من مركباتها إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم بروسيا | اقتصاد

هيونداي تقدم أسطولا من مركباتها إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم بروسيا

ظاهرة الهجرة بين الحلول والإكراهات محور الملتقى الوطني الثاني حول الهجرة | بوليتيك

ظاهرة الهجرة بين الحلول والإكراهات محور الملتقى الوطني الثاني حول الهجرة

توقيف شابين يروجان الشيرا بأيت ملول يسفر عن حجز كمية مهمة من الحشيش | مجتمع

توقيف شابين يروجان الشيرا بأيت ملول يسفر عن حجز كمية مهمة من الحشيش

شجار حول فتاة ينتهي بجريمة قتل بشعة بكلميم | حوادث و حقوق

شجار حول فتاة ينتهي بجريمة قتل بشعة بكلميم

نزهة الوافي: جهة سوس والدار البيضاء تتربعان على عرش الجهات الأكثر تلوثا بالمغرب والوزارة تحدث برنامجا خاصا لرصد جودة الهواء | بوليتيك

نزهة الوافي: جهة سوس والدار البيضاء تتربعان على عرش الجهات الأكثر تلوثا بالمغرب والوزارة تحدث

المندوبية العامة لإدارة السجون تكذب برلماني و تنفي أن يكون التعذيب لايزال مستمرا في المؤسسات السجنية | بوليتيك

المندوبية العامة لإدارة السجون تكذب برلماني و تنفي أن يكون ''التعذيب لايزال مستمرا'' في المؤسسات

انفــراد.. هاعلاش انتاحر دركـي ببرشيد | حوادث و حقوق

انفــراد.. هاعلاش انتاحر دركـي ببرشيد

عـــاجل: المهداوي يصرخ من داخل القفص الزجاجي ..والقاضي يطالبه باحترام المحكمة | بوليتيك

عـــاجل: المهداوي يصرخ من داخل القفص الزجاجي ..والقاضي يطالبه باحترام المحكمة

عون سلطة يتعرض لاعتداء شنيع من طرف بائع متجول بكورنيش أكادير | حوادث و حقوق

عون سلطة يتعرض لاعتداء شنيع من طرف بائع متجول بكورنيش أكادير

مجلس الصحافة الذي نريد...!

تصفية شاب ضواحي مدينة أكادير ورمي جثته على قارعة الطريق

بتاريــخ : 19 يونيو 2018 / 15:48 تصفية شاب ضواحي مدينة أكادير ورمي جثته على قارعة الطريق | حوادث و حقوق
تصفية شاب ضواحي مدينة أكادير ورمي جثته على قارعة الطريق
اهتز حي أورير شمال مدينة أكادير صبيحة اليوم الثلاثاء، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، إثر العثور عليه مرميا على قارعة الطريق، ويحمل آثار اعتداء بأنحاء مختلفة من جسمه.

شوف تيفي:أكادير

اهتز حي أورير شمال مدينة أكادير صبيحة اليوم الثلاثاء، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، إثر العثور عليه مرميا على قارعة الطريق، ويحمل آثار اعتداء بأنحاء مختلفة من جسمه.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد عثر مواطنون صباح اليوم على جثة شاب من ذوي السوابق العدلية ومعروف بسلوكه الإجرامي مقتولا ومرميا بجانب الطريق، مما يرجح فرضية تعرضه لتصفية حسابات شخصية من طرف مجهولين خاصة، وأن جثته تحمل آثار تعذيب وضرب وجرح.

وأضافت ذات المصادر، أن الحادث استنفر مختلف مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية بالمنطقة التي هرعت لعين المكان رفقة عناصر الفرقة العلمية والتقنية، وقامت بمعاينة الجثة ومسح شامل لمسرح الجريمة من أجل تجميع كافة المعطيات والأدلة التي من شأنها أن تساعد عناصر الدرك في التحقيق الذي فتح في الحادث، فيما نقلت جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب جريمة قتل بشعة ضواحي أكادير شاب مرمي جانب الطريق

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

شجار حول فتاة ينتهي بجريمة قتل بشعة بكلميم | حوادث و حقوق

شجار حول فتاة ينتهي بجريمة قتل بشعة بكلميم

انفــراد.. هاعلاش انتاحر دركـي ببرشيد | حوادث و حقوق

انفــراد.. هاعلاش انتاحر دركـي ببرشيد

عون سلطة يتعرض لاعتداء شنيع من طرف بائع متجول بكورنيش أكادير | حوادث و حقوق

عون سلطة يتعرض لاعتداء شنيع من طرف بائع متجول بكورنيش أكادير

عصابة إجرامية خطيرة مكونة من طفل وقاصرة وشاب ترعب البيضاويين | حوادث و حقوق

عصابة إجرامية خطيرة مكونة من طفل وقاصرة وشاب ترعب البيضاويين

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

جد مؤثر..بنتي جات من العروبية و سكنات مع ختي فكازا عيطو ليا قالوليا انتاحرات | خارج البلاطو
منذ 45 دقيقة

جد مؤثر..بنتي جات من العروبية و سكنات مع ختي فكازا عيطو ليا قالوليا انتاحرات

خطــــير و بالفيديو..جارو ضربو بشاقور فكازا وهاشنو وقع بيناتهم | حالة خاصة

خطــــير و بالفيديو..جارو ضربو بشاقور فكازا وهاشنو وقع بيناتهم

فيديو من ضيعات إسبانيا..مغربيات ينفين تعرضهن للاغتصاب ..هاذشي عمرنا سمعناه واللي بغات شي حاجة كاديرها بخاطرها‎ | قنوات أخرى

فيديو من ضيعات إسبانيا..مغربيات ينفين تعرضهن للاغتصاب ..هاذشي عمرنا سمعناه واللي بغات شي حاجة كاديرها بخاطرها‎

بالفيديو : أجيو نضحكو شوية مع مغاربة مقدروش يمشيو لروسيا يشجعو المنتخب | بي هابي مع علاء

بالفيديو : أجيو نضحكو شوية مع مغاربة مقدروش يمشيو لروسيا يشجعو المنتخب

﻿

آخر المستجدات

هيونداي تقدم أسطولا من مركباتها إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم بروسيا | اقتصاد
منذ 5 دقائق

هيونداي تقدم أسطولا من مركباتها إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم بروسيا

ظاهرة الهجرة بين الحلول والإكراهات محور الملتقى الوطني الثاني حول الهجرة | بوليتيك

ظاهرة الهجرة بين الحلول والإكراهات محور الملتقى الوطني الثاني حول الهجرة

توقيف شابين يروجان الشيرا بأيت ملول يسفر عن حجز كمية مهمة من الحشيش | مجتمع

توقيف شابين يروجان الشيرا بأيت ملول يسفر عن حجز كمية مهمة من الحشيش

شجار حول فتاة ينتهي بجريمة قتل بشعة بكلميم | حوادث و حقوق

شجار حول فتاة ينتهي بجريمة قتل بشعة بكلميم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.