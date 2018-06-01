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هيئة الطيران الروسية تكشف أسباب الحريق الذي اندلع في طائرة المنتخب السعودي

بتاريــخ : 19 يونيو 2018 / 15:00 هيئة الطيران الروسية تكشف أسباب الحريق الذي اندلع في طائرة المنتخب السعودي | دولي
هيئة الطيران الروسية تكشف أسباب الحريق الذي اندلع في طائرة المنتخب السعودي
وصل منتخب السعودية لكرة القدم بسلام إلى روستوف-أون-دون أمس الاثنين (18 يونيو) بعد أن اندلع حريق على ما يبدو في الطائرة التي كانت تقل اللاعبين إلى المدينة الروسية من أجل خوض مباراة في كأس العالم.

 شــوف تيفي:

 وصل منتخب السعودية لكرة القدم بسلام إلى روستوف-أون-دون أمس الاثنين (18 يونيو) بعد أن اندلع حريق على ما يبدو في الطائرة التي كانت تقل اللاعبين إلى المدينة الروسية من أجل خوض مباراة في كأس العالم.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء، نقلا عن هيئة الطيران الروسية (روسافياتسيا)، أنه أثناء هبوط الطائرة اندلع حريق بسيط في أحد محركاتها.

كما بدا أن لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام سعودية تظهر اندلاع النيران في أحد محركات الطائرة لكن متحدثا باسم شركة روسيا للطيران نفى وجود حريق وقال إن المشكلة كانت بسبب اصطدام طائر بالمحرك.

وكان المنتخب السعودي مسافرا على متن طائرة شركة روسيا للطيران من طراز ايرباص إيه-319 من سان بطرسبرج إلى روستوف-أون-دون حيث من المقرر أن يواجه أوروجواي في مباراته الثانية بالمجموعة الأولى غدا الأربعاء (20 يونيو).

وقال متحدث باسم شركة روسيا للطيران في بيان إنه مع اقتراب الطائرة من الهبوط واجهت ''مشكلة فنية في أحد محركاتها وإن السبب المبدئي هو دخول طائر في المحرك''.

وأظهرت لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي طائرة وصفت بأنها طائرة المنتخب السعودي والنيران مشتعلة في أحد جناحيها وهي في الجو.

كما نشر الفيديو، الذي لم تتمكن رويترز من التحقق منه بشكل مستقل، موقع إير لايف على الانترنت لمراقبة الطيران المدني والذي قال إن الحريق اندلع مع اقتراب الطائرة من مطار روستوف.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم صورا للاعبين وهم يبتسمون ويبدو عليهم الهدوء خلال ركوبهم حافلة للتوجه إلى فندق ميركيور في وسط روستوف.

ومني المنتخب السعودي، الذي يشارك في كأس العالم لأول مرة منذ 2006، بأثقل هزيمة في البطولة حتى الآن بعدما خسر 5-صفر أمام روسيا الدولة المضيفة في المباراة الافتتاحية في موسكو يوم الخميس الماضي

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب المنتخب السعودي موسكو السعودية منتخب حريق

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