 حصـــري.. قطب ولد الرشيد ينجح في تضييق الخناق على أتباع لا هوادة والخط الثالث في معركة الاستحواذ على الشبيبة الاستقلالية ﻿
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حصـــري.. قطب ولد الرشيد ينجح في تضييق الخناق على أتباع لا هوادة والخط الثالث في معركة الاستحواذ على الشبيبة الاستقلالية | بوليتيك

حصـــري.. قطب ولد الرشيد ينجح في تضييق الخناق على أتباع لا هوادة والخط الثالث في معركة الاستحواذ

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حصـــري.. قطب ولد الرشيد ينجح في تضييق الخناق على أتباع لا هوادة والخط الثالث في معركة الاستحواذ على الشبيبة الاستقلالية

بتاريــخ : 19 يونيو 2018 / 14:46 حصـــري.. قطب ولد الرشيد ينجح في تضييق الخناق على أتباع لا هوادة والخط الثالث في معركة الاستحواذ على الشبيبة الاستقلالية | بوليتيك
حصـــري.. قطب ولد الرشيد ينجح في تضييق الخناق على أتباع لا هوادة والخط الثالث في معركة الاستحواذ على الشبيبة الاستقلالية
انتصار حمدي ولد الرشيد لأتباعه ضد نزار بركة هو العنوان البارز للقاء الأمين العام لحزب الاستقلال مع أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الشبيبة الاستقلالية مساء أمس الاثنين وذلك بعد طلب أغلبية أعضاء

شوف تيفي

انتصار حمدي ولد الرشيد لأتباعه ضد نزار بركة هو العنوان البارز للقاء الأمين العام لحزب الاستقلال مع أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الشبيبة الاستقلالية مساء أمس الاثنين وذلك بعد طلب أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي المرفوع لقيادة الحزب من أجل لقاء نزار بركة وطلب تحكيمه في الخروقات التي شابت انتخاب أعضاء اللجنة التحضيرية الوطنية.

وحسب مصادر ''شوف تيفي'' فإن حضور عضو اللجنة التنفيذية المسؤول عن التنظيمات والروابط المهنية بالحزب جاء بغاية امتصاص و تليين مواقف أعضاء الشبيبة الغاضبين و محاولة منه و أتباعه نسف هذا الاجتماع بالاعتراض على كل من ناصر بنحمدوش المطعون في شرعيته بعد الجدل الدائر حول قانونية مؤتمره و المؤتمر الذي انتخب هشام حريب كاتبا عاما للذراع الشبابي لنقابة الحزب بدعم من النعم ميارة صهر حمدي ولد الرشيد و عضو اللجنة التنفيذية للحزب و كذا رفضهم حضور جمال حجيرة عضو المكتب التنفيذي الذي سبق أن اتهم بدعم أخيه في الانتخابات التشريعية باسم حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة غفساي.

وأضـــافت مصادرنا من داخل اجتماع أمس الاثنين، أن قطب الصحراء قد نجح بتضييق الخناق على أتباع ''لا هوادة'' و الخط الثالث في معركة الاستحواذ على الشبيبة بعد فرض منطقهم خلال هذا الاجتماع الذي دام زهاء ست ساعات و حشر الأمين العام في زاوية ضيقة للمناورة و استعادة المبادرة في اتجاه توطيد الطريق نحو مؤتمر توافقي للذراع الشبابي لحزب الاستقلال.

و أكد نزار بركة على ضرورة الابتعاد عن توزيع الاتهامات عبر صفحات التواصل الاجتماعي ، وكلف لجنة بتتبع التحضير الجيد للمؤتمر دون إقصاء أو هيمنة، وأغلبية المكتب التنفيذي أحرجت ولد الرشيد أمام الأمين العام و أنجحوا اللقاء الذي كان يخطط أتباع ولد الرشيد إلى نسفه بمبرر حضور جمال حجيرة، لكن عبدالواحد الفاسي طلب من جمال ألا يعطيهم هذه الفرصة حيث كان جمال في إحدى المقاهي المجاورة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي حزب الاستقلال الشبيبة الاستقلالية المغرب الصحراء

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