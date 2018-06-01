عاجل..هاذ شي خطير: انتحار دركي بواسطة القرطاس وسط مكتبه ببرشيد ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع بمدينة برشيد، أن دركيا برتبة نائب رئيس، أقدم على الانتحار بطريقة بشعة وسط مكتبه، قبل قليل من يومه الثلاثاء 16 يونيو، من خلال إطلاق الرصاص على نفسه بواسطة سلاحه الوظيفي.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع بمدينة برشيد، أن دركيا برتبة نائب رئيس، أقدم على الانتحار بطريقة بشعة وسط مكتبه، قبل قليل من يومه الثلاثاء 16 يونيو، من خلال إطلاق الرصاص على نفسه بواسطة سلاحه الوظيفي.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بدركي يبلغ من العمر قيد حياته 45 سنة وهو متزوج وأب لطفلين، أقدم على إنهاء حياته لأسباب مجهولة، مشيرا إلى أن جثته تم نقلها إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي.

وأكد ذات المصدر أن النيابة العامة، وعناصر من الوحدة المركزية القضائية التابعة للدرك وعناصر الفرقة الوطنية، حلوا بسرية الدرك ببرشيد في إطار التحقيق الذي تم فتحه للكشف عن ظروف وملابسات النازلة.