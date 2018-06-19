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وفاة ممثلة مصرية عن عمر ناهز 80 سنة

بتاريــخ : 19 يونيو 2018 / 14:38 وفاة ممثلة مصرية عن عمر ناهز 80 سنة | ثقافة و فنون
وفاة ممثلة مصرية عن عمر ناهز 80 سنة
رحلت الفنانة المصرية أمال فريد إلى دار البقاء اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 80 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

شوف تيفي

رحلت الفنانة المصرية أمال فريد إلى دار البقاء اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 80 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

ووفق تقارير مصرية، نقلا عن تصريحات المتحدث باسم وزارة الصحة، فإن الفنانة أمال فريد توفيت صباح اليوم بعد خضوعها للعناية المركزة بمستشفى شبرا العام مساء أمس الاثنين إثر تعرضها لأزمة صحية.

ومن أبرز أعمال الفنانة الراحلة، « شياطين الجو- إسماعيل يس في جنينة الحيوانات - وصراع في الحياة - وغيرها من الأعمال السينمائية ».

وكانت أمال قد قررت اعتزال الفن في أواخر الستينيات بعد رحيلها إلى موسكو، لكنها عادت إلى القاهرة وعملت في فيلمين فقط، ثم قررت بعدها الاعتزال نهائيا.

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شوف تيفي ممثلة مصر أمال فريد

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