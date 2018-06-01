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عـــاجل:التحقيق مع تلميذ شرمل أستاذ بسلا تزامنا مع امتحانات التاسعة إعدادي | حوادث و حقوق

عـــاجل:التحقيق مع تلميذ شرمل أستاذ بسلا تزامنا مع امتحانات التاسعة إعدادي

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عـــاجل:التحقيق مع تلميذ شرمل أستاذ بسلا تزامنا مع امتحانات التاسعة إعدادي

بتاريــخ : 19 يونيو 2018 / 14:10 عـــاجل:التحقيق مع تلميذ شرمل أستاذ بسلا تزامنا مع امتحانات التاسعة إعدادي | حوادث و حقوق
عـــاجل:التحقيق مع تلميذ شرمل أستاذ بسلا تزامنا مع امتحانات التاسعة إعدادي
أفادت المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بسلا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتقال مترشح لنيل شهادة السلك الإعدادي قام بالإعتداء أمس الاثنين بسلا على استاذ مكلف بالحراسة أثناء الامتحانات

شـــوف تيفي:

أفادت المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بسلا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتقال مترشح لنيل شهادة السلك الإعدادي قام بالإعتداء أمس الاثنين بسلا على استاذ مكلف بالحراسة أثناء الامتحانات الإشهادية وإحالته على الجهات المختصة للتحقيق وترتيب الجزاءات.

وأوضح بلاغ للمديرية الإقليمية اليوم الثلاثاء ، أنه على إثر الاعتداء الذي تعرض له الأستاذ( م ،ن) المكلف بحراسة امتحانات نيل شهادة السلك الإعدادي بثانوية أنوال بسلا ، قامت المديرية الإقليمية بسلا أيضا بالتنسيق مع المصالح الطبية لتمكين الاستاذ المعتدى عليه من العلاجات الضرورية بالمستشفى الإقليمي ومنحه شهادة طبية تؤكد الاضرار التي لحقت به مع مؤازرته بالحضور الشخصي لمدير المؤسسة التعليمية.

وأكدت المديرية الإقليمية رفضها لكل اعتداء جسدي أو معنوي على الاساتذة المكلفين بالحراسة اثناء الامتحانات الإشهادية والتصدي لهذه الاعتداءات بما يلزم من صرامة وحزم بالتنسيق مع السلطات المختصة مضيفة أن الأكاديمية الجهوية تتابع مع المديرية الإقليمية هذه النازلة بتنسيق مع السلطات الأمنية والقضائية حفاظا على حق الاستاذ وصونا لكرامته.

 

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شـــوف تيفي المغرب سلا اعتداء أستاذ

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