مثير...سيارة إطفاء واحدة لإخماد حريق سوق المتلاشيات بهوارة إقليم تارودانت تفضح الخصاص المهول للموارد البشرية والمعدات اللوجيستيكية ﻿

أبان الحريق الذي شب ليلة أمس صبيحة اليوم عن خصاص مهول في المعدات اللوجيستيكية والموارد البشرية للوقاية المدنية بمدينة أولاد تايمة.

شوف تيفي:أولاد تايمة

أبان الحريق الذي شب ليلة أمس صبيحة اليوم عن خصاص مهول في المعدات اللوجيستيكية والموارد البشرية للوقاية المدنية بمدينة أولاد تايمة.

وحسب المعطيات التي توصلت بها قناة ''شوف تيفي'' فمنذ اندلاع الحريق حوالي الساعة الثالثة صباحا تفاجأ تجار السوق المحترق بقدوم سيارة واحدة خاصة للإطفاء، والتي كان بها ثلاث عناصر لرجال الوقاية المدنية فقط، والذين انخرطوا جنبا إلى جنب الساكنة المحلية التي خرجت من منازلها تخوفا من امتداد النيران لبيوتهم وشاركت في إخماد الحريق بالاعتماد على وسائل تقليدية بدائية في انتظار قدوم سيارات وعناصر أخرى خارج المدينة لتتم محاصرة النيران وتجنيب المنطقة كارثة إنسانية بفعل القرب الشديد للسوق المحترق من المنازل الآهلة بالسكان.

وأكدت عدة مصادر من عين المكان لقناة ''شوف تيفي'' ، أن الوقاية المدنية بالمنطقة تحتاج إلى تعزيزها بموارد بشرية وسيارات لمكافحة مثل هذه الكوارث والحرائق من هذا الحجم.

وعلاقة بذات الحريق كشفت التحقيقات الأولية عن حجم الخسائر المادية حيث احترقت حوالي 6 محلات تجارية عن آخرها فيما لا زالت أسباب الحريق مجهولة لحدود اللحظة، إذ تواصل المصالح الأمنية تحرياتها وأبحاثها الحثيثة من أجل تحديد حيثيات وملابسات اندلاع النيران.