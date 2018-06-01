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مرة أخرى.. اعتداء على أستاذ بالسلاح الأبيض بسلا

بتاريــخ : 19 يونيو 2018 / 13:56 مرة أخرى.. اعتداء على أستاذ بالسلاح الأبيض بسلا | حوادث و حقوق
مرة أخرى.. اعتداء على أستاذ بالسلاح الأبيض بسلا
تعرض أستاذ يدعى « م.أ » لاعتداء وحشي على يد أحد التلاميذ بإحدى الثانويات الإعدادية التابعة لمديرية سلا بحر الأسبوع الجاري.

شوف تيفي

 تعرض أستاذ يدعى « م.أ » لاعتداء وحشي على يد أحد التلاميذ بإحدى الثانويات الإعدادية التابعة لمديرية سلا بحر الأسبوع الجاري.

الأستاذ الذي كان يزاول مُهمة الحراسة بالثانوية الإعدادية تعرض لجرح غائر على مستوى الوجه بواسطة سلاح من الحجم الكبير.

وفور تعرضه للحادث الخطير، نُقل الأستاذ الضحية إلى المسشتفى الإقليمي لمدينة سلا لرتق جرحه الغائر حيث تطلب ذلك أزيد من 10 غرز طبية.

ومن جانبه تم اعتقال التلميذ الجاني من قِبل العناصر الأمنية لمباشرة التحقيق معه ، في حين نظم عدد كبير من الأساتذة وقفة تضامنية مع الضحية منددين بما تعرض له زميلهم.

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