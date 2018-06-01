فيديو جد خطير..شخص حتاجز ممرض وسط مستشفى وهدد الأمن الخاص بالضرب بأولاد تايمة ﻿

تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء 19 يونيو، مقطع فيديد جد صادم، قيل إنه صور بأحد مستشفيات أولاد تايمة، يوثق للحظة قيام شخص باحتجاز ممرض بالإضافة إلى الاعتداء على

''شوف تيفي''

تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء 19 يونيو، مقطع فيديد جد صادم، قيل إنه صور بأحد مستشفيات أولاد تايمة، يوثق للحظة قيام شخص باحتجاز ممرض بالإضافة إلى الاعتداء على رجال الأمن الخاص وتهديدهم وإهانتهم بعبارات نابية.

ويظهر الفيديو المتداول لحظة قيام شخص بتصوير فيديو مباشر عبر فيسبوك، حيث أقدم على إهانة الممرض الذي التزم الصمت، في حين حاول رجال الأمن الخاص حمايته وتجنب الاحتكاك مع مصور الفيديو الغاضب.

وفور تداول الفيديو تفاعل النشطاء واعتبروا ما تضمنه إهانة للجسم الطبي، داعين المصالح الأمنية ووزارة الصحة إلى التدخل الفوري وفتح تحقيق في الموضوع.