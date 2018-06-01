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عــاجل:هــا علاش ذبح تلميذ صاحبو بعد امتحانات الموحد بقلعة سراغنة‎ +فيديو

بتاريــخ : 19 يونيو 2018 / 13:28 عــاجل:هــا علاش ذبح تلميذ صاحبو بعد امتحانات الموحد بقلعة سراغنة‎ +فيديو | حوادث و حقوق
عــاجل:هــا علاش ذبح تلميذ صاحبو بعد امتحانات الموحد بقلعة سراغنة‎ +فيديو
في جديد الجريمة المروعة التي هزت الرأي العام المغربي، بعدما ذبح تلميذ زميله بإعدادية أبو بكر القادري، يومه الثلاثاء، علمت ''شوف تيفي'' أن السبب الحقيقي يعود لنزاع بين الطرفين.

شـــوف تيفي:

في جديد الجريمة المروعة التي هزت الرأي العام المغربي، بعدما ذبح تلميذ زميله بإعدادية أبو بكر القادري، يومه الثلاثاء، علمت "شوف تيفي" أن السبب الحقيقي يعود لنزاع بين الطرفين.

و حسب مصادر شوف تيفي من قلعة السراغنة، دخل الضحية في نقاش مع الجاني حول" النقلة" و ذلك تزامنا مع امتحانات الثالثة إعدادي ليجهز عليه في ساحة المؤسسة بسلاح أبيض.

و في سياق متصل فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة قلعة السراغنة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الثلاثاء، للكشف عن ظروف وملابسات إقدام تلميذ قاصر، يبلغ من العمر 16 سنة، على تعريض زميله لاعتداء جسدي خطير بواسطة السلاح الأبيض نجم عنه وفاته وإصابة تلميذ آخر بجروح.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبه فيه، الذي كان يجتاز امتحانات السنة التاسعة إعدادي، أقدم على تعريض تلميذين لاعتداء جسدي بواسطة سكين داخل ساحة المؤسسة التعليمية، نجم عنه إصابة أحدهما بجروح مميتة، بينما أصيب الآخر بجروح طفيفة على مستوى الظهر، وقد نقل على إثرها هذا الأخير إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية

 

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب قلعة سراغنة إعدادية.

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