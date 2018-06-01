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عـــاجل:مديرية الحموشي تدخل على خط ذبح تلميذ من طرف زميله بقلعة السراغنة

بتاريــخ : 19 يونيو 2018 / 13:17 عـــاجل:مديرية الحموشي تدخل على خط ذبح تلميذ من طرف زميله بقلعة السراغنة | بوليتيك
عـــاجل:مديرية الحموشي تدخل على خط ذبح تلميذ من طرف زميله بقلعة السراغنة
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة قلعة السراغنة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الثلاثاء، للكشف عن ظروف وملابسات إقدام تلميذ قاصر، يبلغ من العمر 16 سنة، على تعريض زميله

"شوف تيفي"

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة قلعة السراغنة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الثلاثاء، للكشف عن ظروف وملابسات إقدام تلميذ قاصر، يبلغ من العمر 16 سنة، على تعريض زميله لاعتداء جسدي خطير بواسطة السلاح الأبيض نجم عنه وفاته وإصابة تلميذ آخر بجروح.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبه فيه، الذي كان يجتاز امتحانات السنة التاسعة إعدادي، أقدم على تعريض تلميذين لاعتداء جسدي بواسطة سكين داخل ساحة المؤسسة التعليمية، نجم عنه إصابة أحدهما بجروح مميتة، بينما أصيب الآخر بجروح طفيفة على مستوى الظهر، وقد نقل على إثرها هذا الأخير إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه القاصر تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن أسباب ودوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تشير الإفادات الأولية للشهود إلى أنها ناجمة عن ردة فعل القاصر الموقوف بسبب عدم تمكينه من الغش في اختبارات إحدى مواد الامتحان.

 

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