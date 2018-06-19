 بالصور.. مصرع شاب بعد اصطدام دراجته بسيارة رونج روفر ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

العثور على فتاة مصابة بطعنات على مستوى العنق بطنجة | حوادث و حقوق

العثور على فتاة مصابة بطعنات على مستوى العنق بطنجة

تصفية شاب ضواحي مدينة أكادير ورمي جثته على قارعة الطريق | حوادث و حقوق

تصفية شاب ضواحي مدينة أكادير ورمي جثته على قارعة الطريق

غير ســار للمغاربة.. ارتفاع أسعار المحروقات ب 9,1 في المائة منذ 2016 | بوليتيك

غير ســار للمغاربة.. ارتفاع أسعار المحروقات ب 9,1 في المائة منذ 2016

كعادته يتيم ينفي..حتى مغربية متعرضات للاغتصاب بحقول اسبانيا | كاريكاتير شوف تيفي

كعادته يتيم ينفي..حتى مغربية متعرضات للاغتصاب بحقول اسبانيا

هيئة الطيران الروسية تكشف أسباب الحريق الذي اندلع في طائرة المنتخب السعودي | دولي

هيئة الطيران الروسية تكشف أسباب الحريق الذي اندلع في طائرة المنتخب السعودي

حصـــري.. قطب ولد الرشيد ينجح في تضييق الخناق على أتباع لا هوادة والخط الثالث في معركة الاستحواذ على الشبيبة الاستقلالية | بوليتيك

حصـــري.. قطب ولد الرشيد ينجح في تضييق الخناق على أتباع لا هوادة والخط الثالث في معركة الاستحواذ

عاجل..هاذ شي خطير: انتحار دركي بواسطة القرطاس وسط مكتبه ببرشيد | حوادث و حقوق

عاجل..هاذ شي خطير: انتحار دركي بواسطة القرطاس وسط مكتبه ببرشيد

وفاة ممثلة مصرية عن عمر ناهز 80 سنة | ثقافة و فنون

وفاة ممثلة مصرية عن عمر ناهز 80 سنة

عـــاجل:التحقيق مع تلميذ شرمل أستاذ بسلا تزامنا مع امتحانات التاسعة إعدادي | حوادث و حقوق

عـــاجل:التحقيق مع تلميذ شرمل أستاذ بسلا تزامنا مع امتحانات التاسعة إعدادي

مجلس الصحافة الذي نريد...!

بالصور.. مصرع شاب بعد اصطدام دراجته بسيارة رونج روفر

بتاريــخ : 19 يونيو 2018 / 13:13 بالصور.. مصرع شاب بعد اصطدام دراجته بسيارة رونج روفر | حوادث و حقوق
بالصور.. مصرع شاب بعد اصطدام دراجته بسيارة رونج روفر
لقي شاب في مقتبل العمر بحر الأسبوع الجاري مصرعه، على إثر تعرضه لحادثة سير خطيرة بشارع بئر أنزاران بالمعاريف بالدارالبيضاء.

شوف تيفي

لقي شاب في مقتبل العمر بحر الأسبوع الجاري مصرعه، على إثر تعرضه لحادثة سير خطيرة بشارع بئر أنزاران بالمعاريف بالدارالبيضاء.

وحسب ما توصلت به شوف تيفي من معلومات، فإن الهالك تفاجأ بسيارة فارهة من نوع رونج روفر بيضاء اللون وهي تصطدم به لتُرديه قتيلا على الفور.

وحسب ذات المعلومات، فإن الهالك الذي كان يمتطي دراجته النارية لقي مصرعه على الفور نظرا للاصطدام القوي، حيثُ رجح البعض أن يكون سائق سيارة الرونج مخمورا.

هذا وتم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات، فيما تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث المميت إذ تم الاحتفاظ بالسائق رهن تدابير الحراسة النظرية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي حوادث المغرب رونج روفر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

العثور على فتاة مصابة بطعنات على مستوى العنق بطنجة | حوادث و حقوق

العثور على فتاة مصابة بطعنات على مستوى العنق بطنجة

تصفية شاب ضواحي مدينة أكادير ورمي جثته على قارعة الطريق | حوادث و حقوق

تصفية شاب ضواحي مدينة أكادير ورمي جثته على قارعة الطريق

عاجل..هاذ شي خطير: انتحار دركي بواسطة القرطاس وسط مكتبه ببرشيد | حوادث و حقوق

عاجل..هاذ شي خطير: انتحار دركي بواسطة القرطاس وسط مكتبه ببرشيد

عـــاجل:التحقيق مع تلميذ شرمل أستاذ بسلا تزامنا مع امتحانات التاسعة إعدادي | حوادث و حقوق

عـــاجل:التحقيق مع تلميذ شرمل أستاذ بسلا تزامنا مع امتحانات التاسعة إعدادي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من قلب أوريكا..أول تصريح بالدموع لوالدة الأطفال اللي رابت عليهم الدار..ماتو وليداتي ب3 قدام عيني و مَلقيت مندير | بــووز
منذ 1 دقيقة

من قلب أوريكا..أول تصريح بالدموع لوالدة الأطفال اللي رابت عليهم الدار..ماتو وليداتي ب3 قدام عيني و مَلقيت مندير

جد مؤثر..طفلة صغيرة بين الحياة و الموت تحتاج لمساعدتكم..لأصحاب القلوب الرحيمة | حالة خاصة

جد مؤثر..طفلة صغيرة بين الحياة و الموت تحتاج لمساعدتكم..لأصحاب القلوب الرحيمة

خطير و بالفيديو..شفر طوموبيلة من لافاج بالعلالي و شداتو الكاميرا‎ | قنوات أخرى

خطير و بالفيديو..شفر طوموبيلة من لافاج بالعلالي و شداتو الكاميرا‎

فيديو يوثق لحظة اطلاق الرصاص على أحد أفراد العصابة الملقب بالشينوي بعد محاولته الفرار مما أدى إلى وفاته بالقنيطرة ‎ | قنوات أخرى

فيديو يوثق لحظة اطلاق الرصاص على أحد أفراد العصابة الملقب ب"الشينوي" بعد محاولته الفرار مما أدى إلى وفاته بالقنيطرة ‎

﻿

آخر المستجدات

العثور على فتاة مصابة بطعنات على مستوى العنق بطنجة | حوادث و حقوق
منذ 10 دقائق

العثور على فتاة مصابة بطعنات على مستوى العنق بطنجة

تصفية شاب ضواحي مدينة أكادير ورمي جثته على قارعة الطريق | حوادث و حقوق

تصفية شاب ضواحي مدينة أكادير ورمي جثته على قارعة الطريق

غير ســار للمغاربة.. ارتفاع أسعار المحروقات ب 9,1 في المائة منذ 2016 | بوليتيك

غير ســار للمغاربة.. ارتفاع أسعار المحروقات ب 9,1 في المائة منذ 2016

كعادته يتيم ينفي..حتى مغربية متعرضات للاغتصاب بحقول اسبانيا | كاريكاتير شوف تيفي

كعادته يتيم ينفي..حتى مغربية متعرضات للاغتصاب بحقول اسبانيا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.