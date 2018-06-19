بالصور.. مصرع شاب بعد اصطدام دراجته بسيارة رونج روفر ﻿

لقي شاب في مقتبل العمر بحر الأسبوع الجاري مصرعه، على إثر تعرضه لحادثة سير خطيرة بشارع بئر أنزاران بالمعاريف بالدارالبيضاء.

شوف تيفي

لقي شاب في مقتبل العمر بحر الأسبوع الجاري مصرعه، على إثر تعرضه لحادثة سير خطيرة بشارع بئر أنزاران بالمعاريف بالدارالبيضاء.

وحسب ما توصلت به شوف تيفي من معلومات، فإن الهالك تفاجأ بسيارة فارهة من نوع رونج روفر بيضاء اللون وهي تصطدم به لتُرديه قتيلا على الفور.

وحسب ذات المعلومات، فإن الهالك الذي كان يمتطي دراجته النارية لقي مصرعه على الفور نظرا للاصطدام القوي، حيثُ رجح البعض أن يكون سائق سيارة الرونج مخمورا.

هذا وتم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات، فيما تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث المميت إذ تم الاحتفاظ بالسائق رهن تدابير الحراسة النظرية.