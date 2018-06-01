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شبكة تابعة للبوليساريو تستولي على مساعدات موجهة لطالبي اللجوء بفرنسا

بتاريــخ : 19 يونيو 2018 / 13:13 شبكة تابعة للبوليساريو تستولي على مساعدات موجهة لطالبي اللجوء بفرنسا | بوليتيك
شبكة تابعة للبوليساريو تستولي على مساعدات موجهة لطالبي اللجوء بفرنسا
عملية احتيال جديدة تنضاف إلى سلسة فضائح الجبهة الوهمية، حيث تم تفكيك شبكة كبيرة مشكلة من أفراد ينتمون إلى جبهة البوليساريو، متورطين في تهم النصب والغش والاستحواذ على المساعدات المخصصة لطالبي

 شـــوف تيفي:

عملية احتيال جديدة تنضاف إلى سلسة فضائح الجبهة الوهمية، حيث تم تفكيك شبكة كبيرة مشكلة من أفراد ينتمون إلى جبهة البوليساريو، متورطين في تهم النصب والغش والاستحواذ على المساعدات المخصصة لطالبي اللجوء في جنوب غربي فرنسا.

و حسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، فقد تم تفكيك شبكة كبيرة من عناصر تابعين للجبهة الوهمية الذين احتالوا على طالبي اللجوء في فرنسا لسرقة المساعدات المقدمة إليهم، والتي كان من الممكن أن تشمل 3000 شخصا في الجنوب الغربي.

 وقد جرى الحكم على ثلاثة انفصاليين بالسجن لمدة شهرين، فيما لازالت التحقيقات متواصلة مع خمسة مشتبه فيهم آخرين .

و أضافت الوكالة، أن عمليات الاحتيال كانت تجرى منذ بداية عام 2017 بمبلغ يقدر بأكثر من 200 ألف يورو على حساب مكتب الهجرة والتكامل الفرنسي (OFII) في بوردو (جنوب غربي فرنسا)”، حيث تؤكد السلطات الفرنسية أن المبلغ المدفوع لطالبي اللجوء واللاجئين في فرنسا هو 340 يورو في الشهر.

 

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب بوليساريو طلب اللجوء فرنسا

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