استخدام اضطراري للسلاح من قبل شرطي يودي بحياة احد المشتبه بهم وتوقيف آخرين ﻿

اضطر موظف شرطة يعمل بالفرقة المتنقلة للدراجيين بولاية أمن القنيطرة، في الساعات الأولى من صباح يومه الثلاثاء 19 يونيو، لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف ستة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة

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اضطر موظف شرطة يعمل بالفرقة المتنقلة للدراجيين بولاية أمن القنيطرة، في الساعات الأولى من صباح يومه الثلاثاء 19 يونيو، لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف ستة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالعنف.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه بهم، الذين كانوا على متن دراجة نارية ثلاثية العجلات، قاموا بارتكاب سرقات تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، كما عرضوا حياة عناصر الشرطة وسلامة المواطنين لخطر جدي ووشيك، وهو ما اضطر أحد موظفي الشرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي حيث أصاب أحد المشتبه بهم، وهو من ذوي السوابق القضائية، مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية قبل أن توافيه المنية بهذه المؤسسة الاستشفائية.

كما أضاف البلاغ أن هذا الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من توقيف ثلاثة مشتبه بهم آخرين وحجز السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب عمليات السرقة، فضلا عن حجز حقائب يدوية ومنقولات شخصية متحصل عليها من عمليات سرقة.

وعلى إثر ذلك تم إخضاع المشتبه بهم الموقوفين لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم الاستماع إلى عدة ضحايا لهذه الأفعال الإجرامية المرتكبة، بينما تتواصل إجراءات البحث والتحري لتوقيف المساهمين الآخرين والكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية كما أشارت إلى ذلك المديرية العامة.