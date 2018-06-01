إشهار السلاح بطنجة لتوقيف مقرقب خطيــر ﻿

تمكنت عناصر فرقة الدراجيين بولاية أمن طنجة، مساء أمس الإثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك بعدما ألحق خسائر مادية بممتلكات مقهى بالشريط الساحلي وعرض سلامة

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تمكنت عناصر فرقة الدراجيين بولاية أمن طنجة، مساء أمس الإثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك بعدما ألحق خسائر مادية بممتلكات مقهى بالشريط الساحلي وعرض سلامة المواطنين للخطر بواسطة السلاح الأبيض.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه كان قد دخل المقهى وهو في حالة تخدير متقدمة، قبل أن يلحق أضرارا مادية ببعض ممتلكاتها ويشهر سكينا في وجه العاملين بها، وهو ما استدعى تدخل فرقة الشرطيين الدراجيين، حيث عمد أحد عناصرها لإشهار سلاحه الوظيفي دون أن يضطر لاستخدامه، وذلك بعدما تم تحييد الخطر وتوقيف المشتبه فيه.

وأضاف البلاغ أنه تم نقل الشخص الموقوف إلى المستشفى بسبب حالة الاندفاع والهيجان القوية التي كان عليها نتيجة حالة التخدير، وذلك قبل أن يتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.