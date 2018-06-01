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مصرع اثنين من مغنيي الراب بالولايات المتحدة الأمريكية في حادثي إطلاق نار

بتاريــخ : 19 يونيو 2018 / 10:16 مصرع اثنين من مغنيي الراب بالولايات المتحدة الأمريكية في حادثي إطلاق نار | دولي
مصرع اثنين من مغنيي الراب بالولايات المتحدة الأمريكية في حادثي إطلاق نار
لقي اثنان من مغنيي الراب مصرعهما أمس الإثنين في حادثي إطلاق نار منفصلين قرب ميامي وفي مدينة بيتسبرج بالولايات المتحدة الأمريكية.

شوف تيفي

 لقي اثنان من مغنيي الراب مصرعهما أمس الإثنين في حادثي إطلاق نار منفصلين قرب ميامي وفي مدينة بيتسبرج بالولايات المتحدة الأمريكية.

 ووفق ماذكرته وكالة رويترز للأنباء نقلا عن تصريحات الشرطة الأمريكية، فإن مغني الراب الذي يُعرف باسم "إكس إكس إكس تنتيشن" والذي يبلغ من العمر 20 سنة، تعرض لإطلاق نار بعدما غادر معرضا للدراجات النارية، ليفارق الحياة في وقت لاحق، بعدما لاذ رجلان من مكان الحادث في سيارة داكنة اللون بعد أن فتح أحدهما النار على المغني.

ومن جهته، أضافت ذات المصادر، أن مغني راب آخر يدعى "جيمي وبو" لقي مصرعه هو الآخر في حادث إطلاق النار في مدينة بيتسبرج إلا أنه لم تتوفر بعد تفاصيل أخرى.

 

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شوف تيفي دولي مغني راب بيتسبرج الولايات المتحدة الأمريكية

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