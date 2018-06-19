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خطير...حريق مهول يأتي على سوق للمتلاشيات بأولاد تايمة إقليم تارودانت ''فيديو صور''

بتاريــخ : 19 يونيو 2018 / 10:04 خطير...حريق مهول يأتي على سوق للمتلاشيات بأولاد تايمة إقليم تارودانت فيديو صور | حوادث و حقوق
خطير...حريق مهول يأتي على سوق للمتلاشيات بأولاد تايمة إقليم تارودانت ''فيديو صور''
شب حريق مهول في ساعات متأخرة من ليلة أمس الإثنين صبيحة الثلاثاء في سوق للمتلاشيات بمدينة هوارة إقليم تارودانت، ما خلف خسائر مادية جد جسيمة، بعدما أتت النيران على جزء هام من المحلات التجارية بما

شوف تيفي:أحمد الهلالي

شب حريق مهول في ساعات متأخرة من ليلة أمس الإثنين صبيحة الثلاثاء في سوق للمتلاشيات بمدينة هوارة إقليم تارودانت، ما خلف خسائر مادية جد جسيمة، بعدما أتت النيران على جزء هام من المحلات التجارية بما يعرف ''مارشي هوارة''.

وحسب مصادر ''شوف تيفي'' من عين المكان فالحريق لحدود الساعة مازالت أسبابه مجهولة، إذ انطلقت شرارة النيران بشكل مفاجئ بمحل لبيع المتلاشيات لتمتد لباقي المحلات التجارية المجاورة وانتشرت بسرعة كبيرة وعمت كل أرجاء السوق وساعدت في انتشارها المواد القابلة للاشتعال الكثيرة التي كانت مخزنة داخل عدد من المحلات خاصة البلاستيكية.
واستنفر الحادث مختلف وحدات الوقاية المدنية ورجال الإطفاء والسلطات المحلية ومصالح الأمن الذين هرعوا لعين المكان، وحاولت فرق الإطفاء إخماذ الحريق، إلا أنها وجدت صعوبات كبيرة في السيطرة عليه، نتيجة العدد القليل لسيارات الإطفاء، واستمرت العملية إلى ساعات متقدمة من صباح اليوم بفعل قوة ألسنة اللهب، التي لم تقو عليها الخراطيم القليلة التي هبت لإخماد الحريق، ما جعلها تأتي على جل المحلات التجارية، وتسبب في خسائر مادية جد فادحة للتجار.

ومن جانبها فتحت مصالح أمن أولاد تايمة تحقيقا دقيقا من أجل معرفة حيثيات وظروف اشتعال النيران، من أجل تحديد إن كان الحادث بفعل فاعل أم أن الحريق عرضي.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أولاد تايمة حريق مهول سوق المتلاشيات خسائر مادية فادحة

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