100 ألف و247 حالة طلاق في 2017..الطلاق في ارتفاع مخيف بالمغرب ﻿

ينظر سعيد المعطاوي طالب ماستر بمراكش على أن ارتفاع حالات الطلاق بالمغرب وارتفاع نسبها يعود إلى _انتشار العلاقات الرضائية_.. في حين يرى الراجي الخدير كاتب و أستاذ لمادة الفرنسية

" شوف تيفي": المشعل"/" عبدالله الساورة

لماذا ارتفعت معدلات الطلاق بشكل كبير؟

ينظر سعيد المعطاوي طالب ماستر بمراكش على أن ارتفاع حالات الطلاق بالمغرب وارتفاع نسبها يعود إلى _انتشار العلاقات الرضائية_.. في حين يرى الراجي الخدير كاتب و أستاذ لمادة الفرنسية على «أن ارتفاع حالات الطلاق ببلادنا شيء مقلق للغاية. فهو يعبر بالفعل عن غياب الاستقرار الذي يجب أن تنعم به الأسرة المغربية. وهو دليل واضح على أن هذه الأخيرة تعاني من غياب الضوابط التي من شأنها أن تحفظ الأمن و الاستقرار داخل المجتمع على اعتبار أن الأسرة هي النواة الصلبة، فاستقرار المجتمع من استقرار الأسرة» ويضيف لـ_المشعل_ قائلا: «شخصيا، أرى بأن انتشار ظاهرة الطلاق راجع إلى غياب منظومة القيم التي تقوم عليها مؤسسة الزواج، والتي تعتبر من عوامل التماسك الأسري و الاجتماعي. زد على ذلك هشاشة المبادئ و التربية على التبعية و الارتباط بالأخر»... هل بالفعل تضررت مؤسسة الزواج بتضرر القيم؟؟

في حين ترى الفنانة التشكيلية سهام جوهري في حديثها لـ_المشعل_ قائلة «أصبحت المرأة تحس بذاتها وأنها ما تصبرش وغالبا ما كتطلق حتى كا تكون وصلات لها للحد الذي لا تتراجع فيه» مضيفة «كل جوج طالقو عندهم أسبابهم الخاصة. كاين عدة أسباب للطلاق. بالنسبة لي الطلاق ماشي مشكل ديال جوج ماتفاهموش وطالقو». من جانبه يعتقد محمد الشيخ مستخدم أن «لعيالات ولاو بغيات يطيرو.. ويفرفرو وآخر ما كاين هو الطلاق.. الطلاق باش تمشي للخارج» تختلف الآراء حول الأسباب الحقيقة للطلاق في حين تجمل الأستاذة زهرة حنيف من الدار البيضاء في حديثها لـ_المشعل_ عن استقلالية المرأة وعدم قبولها للرضوخ للزوج ومتطلباته وتجمل باقي الأسباب في مجموعة من العوامل قائلة «العامل الأول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلد وهناك عامل مهم هو ارتفاع نسبة المتعلمات في المجتمع مما يؤدي إلى معرفة المرأة ببعض حقوقها مع العقلية الذكورية الجامدة للرجل، وفي بعض الأحيان يكون الفهم سيئا لحقوق المرأة مع ما تتناقله وسائل الإعلام عن الصورة النمطية للزواج (الزوج الجميل المسكن.. الأنيق.. ذو المستوى الاقتصادي الجيد). فعندما تنتقل خاصة المرأة تجد إكراهات الحياة تبدأ المشاكل الزوجية التي غالبا ما تنتهي بالطلاق لأن المرأة اليوم أضحت قادرة على إعالة نفسها عكس أمهاتنا، كن صابرات على شظف العيش و سوء معاملة الزوج لأنهن يدركن أن لا معيل لهن. هناك سبب آخر للطلاق ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات في صفوف الرجال وارتفاع نسبة الفقر».

تذهب زكية المرموق الكاتبة المغربية في ذات الاتجاه في حديثها مع _المشعل_ مشخصة الأسباب فيما يلي حسب وجهة نظرها «أصبح للمرأة وعي بوجودها ككائن مكتمل ولها نفس الحقوق والواجبات.. لم تعد تتقبل أنانية الذكور وهيمنتهم مادامت تتوفر على وظيفة وعمل تعيل بها نفسها وهي تمنح بسخاوة أكثر من الرجل في المصاريف المادية للمنزل... أنظر.. تشتغل المرأة الآن وتكسب وتؤدي مصروف البيت ربما أكثر من الرجل.. فكيف ستبقى تحت سلطته خاصة إن كان متسلطا وغير عادل في تصرفاته معها».

أزمة القيم والمفاهيم المغلوطة عند المغاربة

بقدر ما تختلف آراء المغاربة والمغربيات حول الأسباب الكامنة حول ارتفاع أرقام الطلاق تنظر فاطمة لطرش طالبة بجامعة القاضي عياض على أن ارتفاع الرقم ودلالته في حديثها لـ_المشعل_ من وجهة نظر مختلفة، وتعتبر أن الأمر يعود إلى أزمة قيم يعيشها المجتمع المغربي قائلة «يعزى تفاقم ظاهرة الطلاق إلى عدة أسباب أهمها أزمة القيم التي أضحت تحكم سلوكاتنا وتعكس حالة من العنف داخل معظم الأسر المغربية.. وأضيف أيضا إلى قائمة الأسباب، الهشاشة والفقر الذي يستفحل في المجتمع المغربي ورغبة الزوج في التعدد. أذكر أيضا أن الصلح القضائي المنصوص عليه في المادة 94 من مدونة الأسرة يفشل في أغلب حالات الطلاق.. مما يستدعي ضرورة إعادة النظر في قضاء الأسرة سواء من حيث التشريع أو من حيث التطبيق». هل بالفعل الهشاشة والفقر تدفع بنساء اليوم إلى الطلاق؟ ألم تكن نساء المغرب فقيرات طيلة عهود مضت أم أن هناك تحولات عميقة مست المجتمع المغربي؟ في حين ترى الأستاذة رشيدة الأزدي من مراكش في حديثها لـ_المشعل_ أن الأمر أكبر من ذلك معللة حديثها أن «موضوع الطلاق هذا مبحث يلزمه الوقت للإحاطة بكل أسبابه وتداعياته على الأسرة والأطفال والمجتمع.. أولا التصور الأولي حول مؤسسة الزواج.. ثانيا المرأة والرجل كلاهما له تصور مسبق عن الآخر.. ثالثا التربية والتكوين ودورها في الإبقاء على نفس أدوار كل من الرجل والمرأة في المجتمع بالرغم من التطور والوثيرة السريعة للمجتمع. رابعا دور الإعلام خاصة ما يقدمه من مسلسلات ومفاهيم مغلوطة عن مؤسسة الزواج والحب والعلاقة بصفة عامة. أضف إلى ذلك عدم انضباط الناس للقوانين المنظمة لمسألة الزواج والطلاق والحضانة لجهلهم بها».. وتضيف «أكيد هذا الرقم يشكل كارثة حقيقة ولكن يجب استجواب المطلقات والمطلقين عن الأسباب.. ربما هناك المسائل المادية والجنسية والتفاهمات وغيرها من الأسباب.. وعلى الإعلام أن يوضح الفرق بين العلاقات العاطفية ومؤسسة الزواج. فاختلاف التربية والتكوين الثقافي والانتماء الطبقي واختلاف المبادئ وممارسة القهر والتسلط على أحد الأطراف يفضي إلى الطلاق... المسؤولية مسؤولية المؤسسات التربوية.. المدرسة لا تعلم الحياة ومؤسسة الزواج تنتمي للحياة!».

الطلاق النفسي عند المغاربة

يرى الأستاذ عزيز ابطيوي باحث في علم الاجتماع في حديثه لـ_المشعل_ أن « الأمر كارثي فقد بدأت تظهر في الأفق الانعكاسات الخطيرة للطلاق على المدى القريب و المتوسط سواء على مستوى النساء المطلقات بالخصوص وكذلك على الأطفال بطبيعة الحال وعلى الرجال أيضا. المهم كارثة عظمى خاصة مع نظرة المجتمع المغربي للمطلقة والتي هي الأقرب لأن تكون فريسة يسهل الانقضاض عليها ويسهل دخولها إلى سوق الدعارة. لا نغفل كذلك مسألة الاستغلال الجنسي في الحقول الإسبانية والتي تعتبر ملجأ للمطلقات أو الأرامل». يضيف «بالعودة إلى الرقم المهول الذي وصلت إليه نسبة الطلاق في المغرب لابد من البحث عن الأسباب المتنوعة التي تؤدي إلى هذه النتيجة الكارثة. ربما المجتمع يعتبر الأمر عادي لكن المشكلة أكبر من ذلك بكثير و ستكون لها انعكاسات خطيرة على المجتمع المغربي ككل».

بقدر ما يطرح الطلاق مشاكل على الأمد القصير والمتوسط تكون له تداعيات كبيرة على الأفراد والأسر على المدى البعيد.. في حين ترى الممثلة سناء التازي في حديثها لـ_المشعل_ بما تسميه بالطلاق النفسي عند المغاربة قائلة «قد يرجح الكثير من الناس ارتفاع هذا الرقم المهول إلى المدونة الجديدة للأسرة، ولكن يبقى السبب الرئيسي هو عدم الوعي التام بمفهوم الزواج لدى معظم الناس و الذي يجب أن يرتكز أولا على النية الصادقة، الثقة، الاحترام المتبادل فيما يخص آراء، حرية الآخر واستقلاليته ثم التوافق والتناغم الفكري والسلوكي بين الطرفين وبالتالي اختيار الشريك المناسب» وتضيف «ولهذا فأنا أرى أن هذه النسبة أقل بكثير من نسبة الطلاق النفسي والذي قد نجده وللأسف في معظم الأسر المغربية وهذا يرجع بالدرجة الأولى في نظري إلى الافتقار للغة الحوار والتواصل التي يمكن من خلالها معالجة مجموعة من المشاكل اليومية التي قد تواجه الحياة الزوجية سواء على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي أو على مستوى العلاقة العاطفية والحميمية بين الطرفين. هذا الرقم المهول بلا شك سيؤدي إلى انعكاسات سلبية خطيرة على المجتمع لهذا يجب أخذ بعين الاعتبار الخطوات الأساسية التي يجب أخذها والاعتماد عليها قبل الدخول في تجربة الزواج (زواج ليلة تدبيرو عام) والنتائج السلبية للطلاق التي يمكن أن تتسبب في تدمير الأسرة بكاملها والتي غالبا ما يكون ضحاياها هم الأطفال، ثم سأختم وأقول 100تخميمة وتخميمة ولا ضربة بالمقص».

في ذات المنحى يعلق الكاتب الخدير الراجي قائلا: «في نظري، تفشي ظاهرة الطلاق ناتج عن قصور أخلاقي، فإنه لا مناص من الاهتمام بهذا الجانب أي الجانب الأخلاقي و القيمي داخل المجتمع بدءا من الأسرة مرورا بالمدرسة فالدولة. أما القانون و مهما كان زجريا فلن يخدم مؤسسة الزواج ولا أدل على ذلك مدونة الأسرة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2004، فمنذ ذلك الحين و نحن نعاين اكتظاظ المحاكم بمشاكل الطلاق»..

بقدر ما يتضح من اختلاف وتباين في وجهات النظر حول ظاهرة تفشي الطلاق عند المغاربة فإن الأمر يستحق المزيد من الإنصات إلى الآراء المختلفة لأن أخطر أنواع الطلاق هو ما يعيشه المغاربة من طلاق نفسي يجتر نفسه في كل لحظة وحين ويعيد تشكيل نفس جديد وهوية جديدة للطلاق...

*أمينة غريب

لازال الكثير من رجالنا يعيشون بعقلية سي السيد في وقت استطاعت فيه المرأة أن تتحرر من وضعية الحريم

تعيش الكثير من المؤسسات رجات كثيرة ومؤسسة الزواج لا يمكن أن نستثنيها وربما هي الترموميتر الذي يعكس أهمية هده الخلخلة التي نعيشها في هذا الظرف بالذات على أكثر من مستوى.. فعندما يفشل شخصان في التعايش فيما بينهما وتستحيل الحياة بل تتحول إلى كابوس، فلنتصور حال الآلاف داخل مجتمعنا أصبحن يعشن عنفا غير مبرر والمقياس ربما الذي يعبر بشكل واضح عن هذا العنف غير المبرر تزايد حالات الطلاق لأن هذه الحالات تعكس وضعية عامة بأكملها: العنف ورفض الآخر وعدم القدرة على التعايش موجود اليوم بالمدرسة بالشارع.. بالمؤسسات وسط النخب بكل تلاوينها. أصبحنا نرفض بعضنا البعض وطبعا دائما في وضعيات كهذه تصبح المرأة الحلقة الأضعف. نسب الطلاق في ارتفاع متواصل ..المدونة بكل ما عليها مكنت المرأة من آليات للمطالبة بالطلاق..نفس الشيء بالنسبة للرجل. أصبحت المسطرة القانونية أكثر وضوحا مما كان سابقا وهذا جزء من الجواب.

أما الجزء الآخر فهو المرتبط بما قلته سابقا حينما يلتقي رجل وامرأة حول مشروع إنساني ثم فجأة تجدهما في ردهات المحاكم من يقول بارتفاع نسب الطلاق يقول أيضا بارتفاع نسب العنف الجسدي والمعنوي فكما قلت فالمرأة تظل الحلقة الأضعف التي تختزل العنف الذي يطبع المجتمع الآن.. المرأة التي كانت تتقبل هذا العنف سابقا لم تعد تتقبله اليوم باسم الحفاظ على استقرار العائلة والخوف من المستقبل . أضحت المرأة اليوم أكثر استقلالية وبالتالي ما الذي سيجبرها على الانخراط في مؤسسة الزواج كمؤسسة تنهكها جسديا وماديا مادام خيار الطلاق متاحا.. ثم أننا لحد الآن لازال الكثير من رجالنا يعيشون بعقلية سي السيد في وقت استطاعت فيه المرأة أن تتحرر من وضعية الحريم. وهده المعادلة وحدها كفيلة بأن تنخر مؤسسة الزواج ثم هناك أيضا الزواج المبكر.. الكثير من الشباب اليوم يراهنون على الزواج كخلاص من ضغوطات كثيرة لكن مع مرور الوقت يجدون أنفسهم عاجزين عن تحمل كل الشروط التي تفرضها هذه المؤسسة ومطوقين بمسؤوليات يتخلصون منها بورقة طلاق ولكن الأهم هو أن مؤسسة الزواج أصبحت الواجهة للهروب ولحل إشكالات مجتمعية سواء بالنسبة للمرأة أو الرجل والهروب من نظرة مجتمعية تدين الارتباط ولذلك عندما نؤسس فقط لتلميع الواجهة بسهولة أيضا يمكن أن تتحطم هده الواجهة لكن أظن الإشكال الأكبر هو عندما تعيش ضغوطات يومية .. عندما تفتقد لإمكانات عندما تحاصرك الديون.. عندما تعيش عنفا متواصلا من مديرك.. من محيطك.. أكيد فإنك في النهاية ستتخلص من أقرب إنسان إليك لكي تشعر بأنك انتقمت لنفسك من كل العنف الممارس عليك.. قراءة ربما غريبة.. ولكن هذه هي الحقيقة ولذلك رقم كهذا ووضعية كهذه لا بد من وقفة للمحللين الاجتماعيين.. لابد من وقفة لمعرفة لماذا تنهار مؤسسة الزواج بهده الكيفية أكيد أنهم سيقدمون نفس القراءة....