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طقس حار يصل إلى 40 درجة بهذه المناطق بالمملكة

بتاريــخ : 19 يونيو 2018 / 09:34 طقس حار يصل إلى 40 درجة بهذه المناطق بالمملكة | مجتمع
طقس حار يصل إلى 40 درجة بهذه المناطق بالمملكة
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم الثلاثاء 19 يونيو أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نوعا ما بالسهول الداخلية والجنوب- الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية.

شوف تيفي: و م ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم الثلاثاء 19 يونيو أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نوعا ما بالسهول الداخلية والجنوب- الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية.

وسيلاحظ كالعادة، تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما خلال الليل والصباح، مصحوبة بكتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل، مع مرور سحب كثيفة خلال النهار بالسواحل الأطلسية الشمالية قد تعطي بعض القطرات المطرية المتفرقة.

كما ستظهر خلايا ضعيفة الاستقرار خلال الزوال بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، مرفوقة بقطرات مطرية متفرقة أو بزخات مطرية متفرقة وأحيانا رعدية، وقد تصل خلال المساء النواحي المجاورة والسهول الشمالية.

وعدا ذلك، ستظل الأجواء مستقرة وسماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة، إضافة إلى هبوب زوابع رملية محلية بالسفوح الجنوبية- الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، غير أنها ستهب جنوبية بالسفوح الجنوبية- الشرقية للبلاد وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي إلى غربية بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 21 و26 درجة جنوب المنطقة الشرقية والسهول الداخلية والجنوب-الشرقي وجنوب البلاد وستكون ما بين 16 و21 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 20 و25 درجة بمرتفعات الأطلس وبالقرب من السواحل الأطلسية، وما بين 25 و30 درجة بالريف والواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية، وما بين 30 و35 درجة جنوب المنطقة الشرقية والسهول الأطلسية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 35 و40 درجة بالسهول الداخلية والجنوب الشرقي وداخل سوس والأقاليم الجنوبية.

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