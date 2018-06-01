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وفاة صاحب محل للتبغ بالفقيه بنصالح والأسباب ما تزال مجهولة

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وفاة صاحب محل للتبغ بالفقيه بنصالح والأسباب ما تزال مجهولة

بتاريــخ : 19 يونيو 2018 / 09:32 وفاة صاحب محل للتبغ بالفقيه بنصالح والأسباب ما تزال مجهولة | حوادث و حقوق
وفاة صاحب محل للتبغ بالفقيه بنصالح والأسباب ما تزال مجهولة
توفي مواطن يملك محلا لبيع التبغ يوم أمس الإثنين بعدما نشب بينه وبين مواطن آخر خلاف ليفقد صاحب « الساكا » الحياة على الفور بعدما سقط أرضا وذلك بمدينة الفقية بنصالح.

شوف تيفي

 توفي مواطن يملك محلا لبيع التبغ يوم أمس الإثنين بعدما نشب بينه وبين مواطن آخر خلاف ليفقد صاحب « الساكا » الحياة على الفور بعدما سقط أرضا وذلك بمدينة الفقية بنصالح.

 ووفق مصادر محلية، فإن حالة الوفاة لم تُحدد بعد ما إذا كان الأمر يتعلق بوفاة عادية نظرا لكون الهالك يعاني من مرض القلب، أم أن الأمر يتعلق بجريمة قتل.

وفور وفاة صاحب المحل، تم نقل جثة الأخير إلى مستودع الأموات من أجل إخضاعها للتشريح الطبي وتحديد أسباب ودواعي الوفاة.

 هذا وفتحت العناصر الأمنية من جانبها تحقيقا في ظروف وملابسات الوفاة، كما ألقت القبض على المشتبه به الذي نشب بينه وبين الهالك خلاف.

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شوف تيفي حوادث الفقيه بنصالح المغرب

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