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عــاجل:موظف شرطة يضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف 6 أشخاص

بتاريــخ : 19 يونيو 2018 / 09:23 عــاجل:موظف شرطة يضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف 6 أشخاص | حوادث و حقوق
عــاجل:موظف شرطة يضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف 6 أشخاص
اضطر موظف شرطة يعمل بالفرقة المتنقلة للدراجيين بولاية أمن القنيطرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف ستة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية

شـــوف تيفي:

اضطر موظف شرطة يعمل بالفرقة المتنقلة للدراجيين بولاية أمن القنيطرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف ستة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالعنف.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهم، الذين كانوا على متن دراجة نارية ثلاثية العجلات، قاموا بارتكاب سرقات تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، كما عرضوا حياة عناصر الشرطة وسلامة المواطنين لخطر جدي ووشيك، وهو ما اضطر أحد موظفي الشرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي حيث أصاب أحد المشتبه فيهم، وهو من ذوي السوابق القضائية، مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية قبل أن توافيه المنية بهذه المؤسسة الاستشفائية.

وأضاف البلاغ أن هذا الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من توقيف ثلاثة مشتبه فيهم آخرين وحجز السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب عمليات السرقة، فضلا عن حجز حقائب يدوية ومنقولات شخصية متحصلة من عمليات السرقة.

وأشارت المديرية العامة إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما تم الاستماع إلى عدة ضحايا لهذه الأفعال الإجرامية المرتكبة، بينما تتواصل إجراءات البحث والتحري لتوقيف المساهمين الآخرين والكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

 

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