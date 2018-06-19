نشطاء عبر ''تويتر'' يصححون الأخطاء الإملائية في تغريدة ''بلخياط'' ﻿

أحدثت تغريدة منصف بلخياط القيادي التجمعي نشرها عبر حسابه بموقع ''تويتر''، ضجة عارمة في أوساط المجتمع المغربي ، والتي قارن فيها بين هدف اللاعب عزيز بوحدوز وبين المنخرطين في حملة المقاطعة.

شوف تيفي

أحدثت تغريدة منصف بلخياط القيادي التجمعي نشرها عبر حسابه بموقع ''تويتر''، ضجة عارمة في أوساط المجتمع المغربي ، والتي قارن فيها بين هدف اللاعب عزيز بوحدوز وبين المنخرطين في حملة المقاطعة.

وتفاعل عدد كبير من النشطاء مع هذه التغريدة ، وكانت أبرز هذه الردود هي التي جاءت في تعقيب أحد المعلقين، بخصوص تساؤل بلخياط في نهاية تغريدته ''ابحثوا عن الخطأ ؟''، قائلا : ''خوكم منصف لقد طالبتنا بالبحث عن الخلل أو الخطأ في ما يحدث وأنا وجدت الخطأ المتمثل في فعل ورد في تدوينتكم وهو فعل ''قال'' في المضارع باللغة الفرنسية تُكتب ''dit'' وليس ''dis'' كما كتبت أنت''، في إشارة إلى خطأ لغوي ورد في تدوينة منصف بلخياط .

ليعمد بلخياط بعد ساعات من ذلك إلى مسح التغريدة، وذلك بعد الهجوم الشرس الذي تلقاه من طرف المقاطعين، ورضوخه لضغوطاتهم، إلا أن النشطاء لم يستسيغوا التغريدة رغم حذفها ،واستمرت التفاعلات تتدفق عليه ، تارة بشكل ساخر وتارة بشكل هجومي على مضمون التغريدة.

النشطاء لم يكتفوا بالسخرية من تغريدة بلخياط فقط بل وصل الأمر في البحث عن ماضي الرجل ، خصوصا الفترة التي تقلد فيها منصبا حكوميا والذي كان فيه وزيرا للشباب والرياضة وما صاحبها من جدل آنذاك، كما طالب النشطاء والمقاطعين باستهداف شركة لتوزيع السجائر يديرها، ويشرف عليها .