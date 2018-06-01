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مؤتمر وزراء التعليم العالي للدول الفرنكفونية بمراكش

بتاريــخ : 19 يونيو 2018 / 03:45 مؤتمر وزراء التعليم العالي للدول الفرنكفونية بمراكش | مجتمع
مؤتمر وزراء التعليم العالي للدول الفرنكفونية بمراكش
تحتضن مدينة مراكش خلال الفترة الممتدة ما بين 20 و22 يونيو الجاري، أشغال مؤتمر وزراء التعليم العالي للدول الفرنكفونية حول موضوع ''التمويل الرقمي في الفضاء الجامعي الفرنكفوني''.

شوف تيفي

تحتضن مدينة مراكش خلال الفترة الممتدة ما بين 20 و22 يونيو الجاري، أشغال مؤتمر وزراء التعليم العالي للدول الفرنكفونية حول موضوع "التمويل الرقمي في الفضاء الجامعي الفرنكفوني".

ويندرج هذا المؤتمر، وفق البلاغ الذي توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، المنظم بمبادرة من المملكة المغربية بدعم من الوكالة الجامعية للفرنكفونية والمنظمة الدولية للفرنكفونية، لكتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار الدورة الثالثة لمبادرة التطوير الرقمي في الفضاء الجامعي الفرنكفوني.

ويهدف هذا اللقاء، الذي يأتي في سياق القيام بعملية التطوير الرقمي في الفضاء الجامعي الفرنكفوني ، يضيف البلاغ، إلى الوقوف على مدى تفعيل القرارات والتوصيات المتخذة خلال دورتي باريس المنظمة بمبادرة من فرنسا بتاريخ 5 يونيو2015 وباماكو المنظمة بمبادرة من مالي بتاريخ 17 يونيو 2016، وتوسيع نطاق التفكير إلى الآليات الكفيلة بتمويل التطوير الرقمي في الفضاء الجامعي الفرنكفوني.

وسيعرف هذا الحدث مشاركة أزيد من 30 وزيرا للتعليم العالي بالدول الفرنكفونية والوفود المرافقة لهم، والعديد من الخبراء والمهنيين الوطنيين والدوليين في المجال الرقمي.

وسيسبق مؤتمر وزراء التعليم العالي للدول الفرنكفونية الذي سينعقد يوم 22 يونيو الجاري والذي ستتوج أشغاله بتبني " إعلان مراكش"، لقاء أوليا للمانحين ومقدمي الخدمات الرقمية يومي 20 و21 يونيو الجاري، سيتم خلاله العمل على تقييم الوضعية الحالية وتحديد الخيارات الممكنة لمختلف القضايا المطروحة سواء تعلق الأمر بالجانب التقني (بنيات تحتية، شبكات، تجهيزات)، أو بالهندسة البيداغوجية أو بالتمويل.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب مراكش مؤتمر التعليم العالي الفرنكفونية

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