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استطلاع.. 91 في المائة من المغاربة مع قرار إقالة الوزير لحسن الداودي

بتاريــخ : 19 يونيو 2018 / 03:38 استطلاع.. 91 في المائة من المغاربة مع قرار إقالة الوزير لحسن الداودي | مجتمع
استطلاع.. 91 في المائة من المغاربة مع قرار إقالة الوزير لحسن الداودي
أسفر استطلاع الرأي الذي قامت بإعداده قناة ''شوف تيفي'' لمدة أسبوع، والذي شاركت فيه عينة عشوائية بعدد يناهز 139 ألف مشارك، جوابا على سؤال طرحته قناة ''شوف تيفي'' عبر موقعها على المشاركين: ''هل أنتم مع أو

شوف تيفي

أسفر استطلاع الرأي الذي قامت بإعداده قناة ''شوف تيفي'' لمدة أسبوع، والذي شاركت فيه عينة عشوائية بعدد يناهز 139 ألف مشارك، جوابا على سؤال طرحته قناة ''شوف تيفي'' عبر موقعها على المشاركين: ''هل أنتم مع أو ضد إقالة الوزير لحسن الداودي؟'' عن إجابة تحقق فيها إجماع عام، حيث أسفرت النتيجة من مجموع المشاركين الذين وصل عددهم إلى 064. 139 ألف مشارك، عن تصويت بنسبة 91 في المائة بالموافقة على الإقالة، في حين لم يتجاوز عدد الرافضين للإقالة نسبة 9 في المائة.

وجاء الاستطلاع تفاعلا مع ما قام به الوزير لحسن الداودي حين نزل إلى الشارع وشارك مع مستخدمي شركة الحليب في مسيرتهم الاحتجاجية، ناسيا دوره الوظيفي والسياسي كوزير على جميع المغاربة.

 

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شوف تيفي المغرب إقالة لحسن الداودي

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