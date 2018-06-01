الفريق الاستقلالي بمجلس النواب ينفي علاقته بخبر استفادة 50 نائبا من السفر إلى روسيا ﻿

أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، يومه الإثنين 18 يونيو، أن أعضاء الفريق النيابي الاستقلالي غير معنيين تماما لا من قريب أو بعيد بخبر تداولته وسائل إعلام بخصوص استفادة 50

''شوف تيفي''

أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، يومه الإثنين 18 يونيو، أن أعضاء الفريق النيابي الاستقلالي غير معنيين تماما لا من قريب أو بعيد بخبر تداولته وسائل إعلام بخصوص استفادة 50 برلمانيا من السفر إلى روسيا لمتابعة أطوار مباريات كأس العالم على نفقة الدولة.

وأوضح بيان صادر عن الفريق الاستقلالي، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه أن نور الدين مضيان رئيس الفريق، أكد أن أعضاء الفريق النيابي الاستقلالي غير معنيين تماما لا من قريب أو بعيد بهذا الموضوع، وذلك إيمانا منه بأن حماية المال العام وعدم هدره، وتوظيفه لأغراض ذاتية، تعتبر مسؤولية أخلاقية وسياسية، ينبغي الحرص على الالتزام بها، في إطار تعزيز الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

تجدر الإشارة إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بخصوص منحها تذاكر مباريات المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم 2018، لشخصيات بعيدة كل البعد عن الشأن الرياضي، أكدت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، هو من وجه الدعوة إلى 3 لاعبين من نجوم كرة القدم المغربية السابقين.