الأمم المتحدة تكشف الجرائم الخطيرة لعصابة البوليساريو في مجزرة تندوف ﻿

أماطت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اللثام، عن الجرائم الخطيرة التي تعرفها مخيمات تندوف، والمجازر التي يرتكبها زعيم جبهة البوليساريو، في حق الأطفال والنساء والشيوخ، وكل من حاول الفرار من

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أماطت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اللثام، عن الجرائم الخطيرة التي تعرفها مخيمات تندوف، والمجازر التي يرتكبها زعيم جبهة البوليساريو، في حق الأطفال والنساء والشيوخ، وكل من حاول الفرار من جحيم مخيماتهم للعودة إلى وطنه.

ونشرت المفوضية مشاهد مصورة للمحتجزين في تندوف، يتمنون العودة إلى المغرب، هربا من جرائم العصابة المسلحة الانفصالية، ومن جحيم الصحراء القاحلة التي يزج بهم فيها، دون احترام لإنسانيتهم.

وكشف التقرير المصور، أن المساعدات الغذائية التي يتلقاها المحتجزون لا تكفي حاجتهم طوال الشهر، لذا يقومون بتدابير أخرى لتفادى الجوع والعطش، مما يؤكد اتجار عصابة زعيم البوليساريو بالمساعدات الإنسانية المقدمة للمحتجزين، وعدم السماح حتى بإحصاء عددهم، لاقتسام الكعكة الصغيرة مع جنرالات الجزائر وتمارس العصابة الانفصالية جرائم وحشية في حق كل من حاول تقرير مصيره بالعودة إلى وطنه المغرب، ليجد عذاب البوليساريو في انتظار جلده ومشنقتهم في رقبته.

وقد عكس هذا التقرير حقيقة العصابات الانفصالية التي تسعى إلى تحويل شمال إفريقيا إلى بؤرة توتر، من خلال تنسيقها المستمر مع الحركات الإرهابية وتجار السلاح والمخدرات، والميليشيات المسلحة التابعة لحزب الله، بإشراف جزائري وتخطيط شيطاني لا يرحم الإنسان ولا تأخذه به شفقة ولا رحمة، وهو ما يجعل المنتظم الدولي أمام خطر محدق يهدد السلم والأمن.