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مثير وبالصورة..نائبة برلمانية مغربية: ''لا أقبل على نفسي تقاعد الريع''

بتاريــخ : 19 يونيو 2018 / 02:47 مثير وبالصورة..نائبة برلمانية مغربية: لا أقبل على نفسي تقاعد الريع | بوليتيك
مثير وبالصورة..نائبة برلمانية مغربية: ''لا أقبل على نفسي تقاعد الريع''
بعد أيام قليلة فقط على اتفاق رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية على صيغة جديدة لنظام معاشات أعضاء المجلس تعتمد على الموارد الذاتية، نشرت ابتسام العزاوي النائبة البرلمانية عن حزب

''شوف تيفي''

بعد أيام قليلة فقط على اتفاق رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية على صيغة جديدة لنظام معاشات أعضاء المجلس تعتمد على الموارد الذاتية، نشرت ابتسام العزاوي النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، تدوينة مثيرة، عبرت من خلالها عن رفضها الحصول على التقاعد الخاص بالبرلمانيين.

وطالبت العزاوي في تدوينتها وبصفتها برلمانية شابة بتصفية صندوق تقاعد البرلمانيين وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي، موضحة أن المهمة البرلمانية ''مهمة نبيلة'' محددة في الزمان و المكان، ولا يجب المساهمة في التبخيس والإضرار بصورة ومكانة المؤسسة البرلمانية.

وأكدت العزاوي على أنها لن تدعم مقترح القانون المقدم ولن تصوت عليه، وكتبت في تدوينتها: '' شخصيا لن أخون مبادئي وقناعاتي ولن أدعم أبدا مقترح القانون هذا ولن أصوت عليه !''.

وكان بلاغ لمجلس النواب، قد أوضح أن رئيس المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية اتفقوا على صيغة جديدة، تدمج وتعوض كل المبادرات التشريعية وذلك من خلال تقديم مقترح قانون جديد ينسخ القوانين السابقة ويتضمن نظاما جديدا لمعاشات أعضاء مجلس النواب، وفق مقاييس جديدة.

وتتمثل هذه المقاييس حسب البلاغ في أن '' لا يصرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا'' وأن '' يخفض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا'' وأن '' يحتفظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أي تكاليف جديدة على الميزانية العمومية'' .

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