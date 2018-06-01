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ســـــابقة.. اتفاق تاريخي بين السعودية وإيران

بتاريــخ : 19 يونيو 2018 / 02:37 ســـــابقة.. اتفاق تاريخي بين السعودية وإيران | دولي
ســـــابقة.. اتفاق تاريخي بين السعودية وإيران
أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الاثنين 18 يونيو، عن اتفاق تاريخي مع السعودية، بشأن الحجاج الإيرانيين في مكة.

شوف تيفي

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الاثنين 18 يونيو، عن اتفاق تاريخي مع السعودية، بشأن الحجاج الإيرانيين في مكة.

وأعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية حميد محمدي عن افتتاح مكتب رعاية مصالح الحجاج الإيرانيين في السعودية قريبا بهدف معالجة المشاكل الاحتمالية للحجاج خلال العام الجاري، وفق الاتفاق الناجز مع مسؤولي الحج السعوديين، وذلك وفقاً لوكالة أنباء ''فارس'' الإيرانية، حسب ما أورده موقع وكالة ''سبوتنيك'' الروسية.

وفي ذات السياق قال محمدي إن ''85 ألفا و200 حاج إيراني سيذهبون إلى الأراضي المقدسة خلال العام الجاري، موكداً أن افتتاح مكتب رعاية مصالح الحجاج الإيرانيين سيتم بالنظر إلى المفاوضات والاتفاق الذي توصل إليه الطرفان.

هــــذا وتابع: ''سيبدأ مكتب رعاية مصالح الحجاج الإيرانيين نشاطاته قبل موعد إيفاد الحجاج إلى الأراضي المقدسة''. ونوه إلى أن ''3 آلاف إيراني سيفدون إلى الأراضي المقدسة لتقديم مختلف الخدمات الطبية والإسكان والنقل إلى الحجاج''.

 

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