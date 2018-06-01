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أمقران يعود للبطولة الاحترافية من بوابة هذا الفريق

بتاريــخ : 19 يونيو 2018 / 02:33 أمقران يعود للبطولة الاحترافية من بوابة هذا الفريق | سبور
أمقران يعود للبطولة الاحترافية من بوابة هذا الفريق
كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور''، أن فريق اتحاد الفتح الرباطي، تعاقد بشكل رسمي مع عبد الرحيم أمقران، من أجل تدعيم الفريق الرباطي، خلال الموسم المقبل.

شوف سبور

كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور''، أن فريق اتحاد الفتح الرباطي، تعاقد بشكل رسمي مع عبد الرحيم أمقران، من أجل تدعيم الفريق الرباطي، خلال الموسم المقبل.

وأضافت نفس المصادر، أن الدولي المغربي، أجرى صباح يومه الإثنين، الفحص الطبي بنجاح، ليوقع عقدا لموسمين، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة، علما أن أمقران يعتبر رابع لاعب يلتحق بالفتح الرباطي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد كل من يوسف الترابي، ومحمد السعيدي، وحبيب الله الدحماني.

ويذكر أن عبد الرحيم أمقران، كان قد خاض الموسم الماضي، تجربة احترافية في صفوف فريق اتحاد كلباء الإماراتي، بنظام الإعارة، قبل أن يعود مع نهاية الموسم لفريقه شباب الريف الحسيم.

 

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء عبدالرحيم أمقران الفتح الرباطي شباب الريف الحسيمي

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