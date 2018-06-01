رسميا.. حميد أحداد بالزمالك المصري في الساعات المقبلة ﻿

أعلن رئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن إدارة النادي توصلت لاتفاق مع الدفاع الحسني الجديدي بخصوص نجمها حميد أحداد للانتقال لصفوفه ابتداء من الموسم الكروي المقبل.

شوف سبور

أعلن رئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن إدارة النادي توصلت لاتفاق مع الدفاع الحسني الجديدي بخصوص نجمها حميد أحداد للانتقال لصفوفه ابتداء من الموسم الكروي المقبل.

ووفقا للموقع الرسمى لنادى الزمالك سيتم حسم صفقة حميد أحداد بشكل رسمى خلال الساعات القليلة المقبلة وذلك برسم سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان في وقت سابق قد حدد فريق الدفاع الحسني الجديدي شرطا تعجيزيا للموافقة على إتمام صفقة انتقال حميد أحداد للزمالك وذلك بتحديد مبلغ مليون دولار نظير بيع لاعبه حميد أحداد للزمالك، إضافة إلى وضع شرط في العقد مع الزمالك يقضى بضرورة موافقة النادي المصري على أي عرض احتراف خارجى يأتى للاعب، وتكون الموافقة بالتشاور مع نادي الدفاع الجديدى.