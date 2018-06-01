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وفاة والدة القاضي الذي يبث في قضية بوعشرين تجمع هيئة دفاعه بدفاع الضحايا

بتاريــخ : 19 يونيو 2018 / 02:02 وفاة والدة القاضي الذي يبث في قضية بوعشرين تجمع هيئة دفاعه بدفاع الضحايا | بوليتيك
وفاة والدة القاضي الذي يبث في قضية بوعشرين تجمع هيئة دفاعه بدفاع الضحايا
بعدما تأجلت جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مالك يومية ''أخبار اليوم'' التي كان من المفروض أن تنعقد يومه الاثنين، بسبب وفاة والدة القاضي بوشعيب فريح رئيس هيئة الحكم في الملف، انعقدت جلسة مستعجلة برئاسة

شوف تيفي

بعدما تأجلت جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مالك يومية ''أخبار اليوم'' التي كان من المفروض أن تنعقد يومه الاثنين، بسبب وفاة والدة القاضي بوشعيب فريح رئيس هيئة الحكم في الملف، انعقدت جلسة مستعجلة برئاسة قاضي آخر ، حيث حدد الخميس المقبل تاريخا لمواصلة أشغال المحاكمة باستئنافية الدار البيضاء .

وفور نهاية الجلسة اجتمع عدد من المحامين من دفاع الطرف المدني ودفاع بوعشرين لأجل التوجه إلى بيت القاضي بوشعيب فريح بمدينة برشيد لأجل تقديم التعازي نيابة عن باقي الأطراف وذلك في شخص كل من ''محمد الهيني'' و ''الحبيب حاجي'' و ''العلمي'' عن دفاع الضحايا، و ''العلوي'' عن دفاع بوعشرين .

هـــذا ويتابع بوعشرين بجنايات وجنح تتعلق بـ ''الاتجار في البشر والاغتصاب والتحرش الجنسي''، وتعقد في جلسات مغلقة حيث يتم عرض الأشرطة الجنسية المحجوزة في هذا الملف.

 

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