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خرافة شعب

مثير..بعد تصويتها ضد الملف المغربي: السعودية توقف مئات المغاربة عشية عيد الفطر

بتاريــخ : 19 يونيو 2018 / 01:32 مثير..بعد تصويتها ضد الملف المغربي: السعودية توقف مئات المغاربة عشية عيد الفطر | سبور
مثير..بعد تصويتها ضد الملف المغربي: السعودية توقف مئات المغاربة عشية عيد الفطر
قامت سلطات الأمن السعودي عشية عيد الفطر ، بإيقاف مئات المغاربة المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، وجاء التوقيف في إطار حملة غير مسبوقة قامت بها مختلف أجهزة الأمن السعودي وأمن الحدود من أجل ضبط شروط

''شوف تيفي''

قامت سلطات الأمن السعودي عشية عيد الفطر ، بإيقاف مئات المغاربة المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، وجاء التوقيف في إطار حملة غير مسبوقة قامت بها مختلف أجهزة الأمن السعودي وأمن الحدود من أجل ضبط شروط إقامة المواطنين الأجانب.

ووفق يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، فإن وزارة الداخلية السعودية، أكدت أن إجمالي المخالفين لشروط الإقامة الذين تم ضبطهم بمختلف مناطق السعودية بلغ مليونا وربع المليون مخالف، منهم 931069 مخالفا لنظام الإقامة، و218897 مخالفا لنظام العمل، و102000 مخالفا لنظام أمن الحدود.

وأضافت اليومية أنها حاولت الحصول على معلومات إضافية حول عدد المغاربة بالضبط الذين تم توقيفهم، ونوعية المخالفات المسجلة في حقهم، وما إذا كانت هناك إمكانية لتسوية وضعية العمال المغاربة غير المستوفين لشروط الإقامة القانوينة، فاتصلت بالمسؤول الإعلامي بالسفارة السعودية في الرباط، إلا أن هاتفه ظل خارج التغطية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي معلومات المخالفين المغاربة المواطنين السعودية

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