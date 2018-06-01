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خرافة شعب

عدد قضايا جرائم المخدرات تجاوز 85 ألف و700 قضية بالمغرب خلال سنة 2017

بتاريــخ : 19 يونيو 2018 / 01:12 عدد قضايا جرائم المخدرات تجاوز 85 ألف و700 قضية بالمغرب خلال سنة 2017 | مجتمع
عدد قضايا جرائم المخدرات تجاوز 85 ألف و700 قضية بالمغرب خلال سنة 2017
كشف تقرير أعدته رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وتطور أدائها خلال سنة 2017 ، أن عدد القضايا المرتبطة بجرائم المخدرات تجاوز السنة المنصرمة 85 ألف و769 قضية فيما بلغ عدد المتابعين في هذه

"شوف تيفي"

كشف تقرير أعدته رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وتطور أدائها خلال سنة 2017 ، أن عدد القضايا المرتبطة بجرائم المخدرات تجاوز السنة المنصرمة 85 ألف و769 قضية فيما بلغ عدد المتابعين في هذه القضايا ما يقارب 107 الف و800 شخصا.

وأوضح التقرير الذي تم تقديمه مؤخرا خلال لقاء تواصلي بالرباط ، أن عدد القضايا المرتبطة بجرائم المخدرات عرف تزايدا مستمرا خلال الفترة من 2012 إلى 2017 حيث انتقل من ما مجموعه 37 ألف و985 قضية توبع فيها 74 ألف و573 شخصا سنة 2012، إلى 69 ألف و965 قضية توبع فيها 88 ألف و179 شخصا سنة 2016 ليتجاوز 85 ألف قضية السنة المنصرمة.

وأشار التقرير إلى أن هذه القضايا تتوزع على الخصوص ما بين قضايا تتعلق بالكيف الخام بحوالي 17 ألف و190 قضية (عدد المتابعين 20 ألف و986)، وبصمغ الشيرة بما مجموعه 56 ألف و318 قضية ( عدد المتابعين 71 ألف و648)،وبالكوكايين (478 قضية يتابع فيها 490 شخصا) ، وب"الأقراص المهدئة" ( 1267 قضية يتابع فيه 1458 شخصا) ، وب"الأقراص المنشطة" ( 2512 قضية يتابع فيها 3428 شخصا) .

وسجل التقرير أن غياب بنيات صحية خاصة بمعالجة الإدمان يعطل تطبيق مقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 282.73.1 بشأن زجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين منها مشيرا إلى أن النيابة العامة تستعيض عن تطبيق الفقرة الثانية من هذا الفصل بإجراء متابعات قضائية غير أن هذه المتابعات لا تحقق الردع المتوخى بسبب الإدمان المرضي للأشخاص المستهدفين لتتكرر حالات العود .

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المغرب شوف تيفي المخدرات القضايا العود الإدمان

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