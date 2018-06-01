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عــاجل:الإطاحة بلصين خطيرين بالبيضاء

بتاريــخ : 19 يونيو 2018 / 01:02 عــاجل:الإطاحة بلصين خطيرين بالبيضاء | حوادث و حقوق
عــاجل:الإطاحة بلصين خطيرين بالبيضاء
تمكنت فرقة الدراجين قبل قليل من يومه الاثنين 18 يونيو، من الإطاحة بلصين خطيرين، خلال اعتراضهما للمواطنين بشارع محمد السادس بالبيضاء وبالتحديد بالقرب من المركز التجاري ''مرجان''.

''شوف تيفي''

تمكنت فرقة الدراجين قبل قليل من يومه الاثنين 18 يونيو، من الإطاحة بلصين خطيرين، خلال اعتراضهما للمواطنين بشارع محمد السادس بالبيضاء وبالتحديد بالقرب من المركز التجاري ''مرجان''.

وحسب مصدر مطلع فإن الفرقة عاينت قيام لصين يبلغان من العمر حوالي 16 سنة، باعتراض سبيل المارة بالإضافة إلى محاولة تنفيد عمليات سرقة تستهدف سيارات مركونة بواسطة أداة حادة، ليتم ترصدهما ما مكن من إيقاف اللصين.

وأكد المصدر ذاته أن الموقوفين تم تسليمها إلى عناصر الشرطة القضائية، حيث تقرر وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.

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المغرب شوف تيفي الشرطة القضائية لص فرقة الدراجين

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