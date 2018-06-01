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خرافة شعب

مختبرات وهمية تتحول إلى شركات لإغراق المغرب بالأدوية

بتاريــخ : 19 يونيو 2018 / 00:58 مختبرات وهمية تتحول إلى شركات لإغراق المغرب بالأدوية | مجتمع
مختبرات وهمية تتحول إلى شركات لإغراق المغرب بالأدوية
أفادت معطيات أن شركات وهمية مختصة في استيراد الأدوية من الخارج، وفي تحد للقوانين التي تفرض على هذه المؤسسات الصيدلية ضرورة التوفر على مواقع للتصنيع بالموازاة مع الأدوية التي يتم استيرادها من خارج

''شوف تيفي''

أفادت معطيات أن شركات وهمية مختصة في استيراد الأدوية من الخارج، وفي تحد للقوانين التي تفرض على هذه المؤسسات الصيدلية ضرورة التوفر على مواقع للتصنيع بالموازاة مع الأدوية التي يتم استيرادها من خارج البلاد.

ووفق ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، ففي الوقت الذي يسعى المغرب إلى تقليص نسبة الأدوية المستوردة من الخارج عبر دعم الصناعة المحلية، أكدت مصادر مطلعة أن هناك مختبرات كانت تتوفر في السابق على مواقع للتصنيع قبل أن تتخلى عنها، لكنها استمرت عمليات استيراد الأدوية من الخارج، وهو الأمر الذي سبق أن تم طرحه على وزارة الصحة.

لكن المعطى المثير تضيف اليومية، هو أن هناك مختبرات أخرى تعمل بشكل أساسي على الاستيراد رغم أن وثائق إنشائها تشير إلى كونها مؤسسات صيدلية صناعية وهو الأمر الذي يخالف المادة 74 من مدونة الأدوية والصيدلة التي تؤكد أن المؤسسات الصيدلية الصناعية يقصد بها كل مؤسسة تتوفر على موقع للتصنيع، وتقوم بعمليات صنع الأدوية واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة وعند الاقتضاء توزيعها بالجملة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الأدوية الصيدلة وزارة الصحة الصناعة المحلية

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