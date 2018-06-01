مغربي تورط في الاعتداء جنسيا على ست فتيات بإسبانيا ﻿

تمكنت الشرطة الإسبانية، خلال شهر يونيو، من الإطاحة بمغربي في عقده الثالث، تورط في الاعتداء الجنسي على 6 فتيات السنة الماضية، بمدينة ''ليتشي''.

"شوف تيفي"

تمكنت الشرطة الإسبانية، خلال شهر يونيو، من الإطاحة بمغربي في عقده الثالث، تورط في الاعتداء الجنسي على 6 فتيات السنة الماضية، بمدينة "ليتشي".

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام إسبانية، فإن الأمر يتعلق بشاب من أصول مغربية يبلغ من العمر 30 سنة، تم إيقافه، بعد توصل الشرطة الإسبانية بالعديد من الشكايات في حقه، تفيد أنه تورط في الاعتداء الجنسي المقرون بالعنف ضد فتيات.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا المغربي، كان يتربص بضحاياه، وعند محاولة دخولهن إلى منازلهن يقوم بإمساكهن من مناطق حميمة من جسدهن والاعتداء عليهن بالضرب، قبل الفرار إلى وجهة غير معلومة.