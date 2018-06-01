مثير..اعتقال رياضي مغربي بإسبانيا ﻿

اعتقلت الشرطة الإسبانية، وسط الأسبوع المنصرم، العداء المغربي ''سعيد.أ'' المقيم في كالاتايودو، الفائز بأربع مرات في نصف ماراثون ''فيلا دي جوفيلانوس'' ، وذلك بعد اتهامه بحيازة منشطات.

"شوف تيفي"

اعتقلت الشرطة الإسبانية، وسط الأسبوع المنصرم، العداء المغربي "سعيد.أ" المقيم في كالاتايودو، الفائز بأربع مرات في نصف ماراثون "فيلا دي جوفيلانوس" ، وذلك بعد اتهامه بحيازة منشطات.

وأوضح موقع " iusport " الإسباني يومه الإثنين، أن العداء المغربي، بقي رهن الاعتقال لمدة 24 ساعة، رفقة رياضيين آخرين، قبل أن تقرر الشرطة إطلاق سراحه، مشيرة إلى أن العداء المغربي سبق أن ارتبط اسمه بالمنشطات، لكن السلطات لم توجه له أي اتهامات.

وأكد الموقع الإسباني أن الشرطة، أوقفت قبل مدة مجموعة من الرياضين، أتبثت التحقيقات تورطه في الاتجار بالمنشطات.