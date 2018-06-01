فيديو جديد يصدم المغاربة..فضائح كروب ''كلامور'' تستمر بعد تسريب فيديو فاضح لفتاة ﻿

بعد الضجة التي أثارتها العشرات من الفيديوهات والصور الجنسية الصادمة التي تم تسريبها من كروب ''كلامور'' ، تفاجأ المغاربة بظهور مقطع فيديو آخر، ظهرت به فتاة قاصرة وهي تُظهر ثدييها بعد مشاركتها في

''شوف تيفي''

بعد الضجة التي أثارتها العشرات من الفيديوهات والصور الجنسية الصادمة التي تم تسريبها من كروب ''كلامور'' ، تفاجأ المغاربة بظهور مقطع فيديو آخر، ظهرت به فتاة قاصرة وهي تُظهر ثدييها بعد مشاركتها في تحدي، أطلقه ''الكروب''، قامت خلاله فتيات بإظهار مناطق حساسة من أجسادهن.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو الصادم، حيث أكد الجميع أن الفتاة الظاهرة به، سقطت ضحية ''تحد'' غير أخلاقي، وانساقت وراء دعوات ''عاهرات'' قمن باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي لدفع ''بنات دارهم'' للقيام بتصرفات في لحظة طيش.

ومن جهة أخرى، طالب نشطاء المصالح الأمنية بضرورة فتح تحقيق وإيقاف المكلفة بتسيير هذه المجموعة والتي قيل حسب ما كشف عنه بعض النشطاء، إنها ملقبة بـ ''صاصا''.