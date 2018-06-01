الأميرة للا أسماء تترأس حفل نهاية السنة الدراسية 2017 - 2018 بمؤسسة للا أسماء للأطفال والشباب الصم بالرباط ﻿

ترأست الأميرة للا أسماء، رئيسة مؤسسة للا أسماء للأطفال والشباب الصم، اليوم الاثنين بالرباط، حفل نهاية السنة الدراسية 2017 - 2018 بالمؤسسة.

"شوف تيفي"+" و م ع"

ترأست الأميرة للا أسماء، رئيسة مؤسسة للا أسماء للأطفال والشباب الصم، اليوم الاثنين بالرباط، حفل نهاية السنة الدراسية 2017 - 2018 بالمؤسسة.

وزارت الأميرة للا أسماء، بهذه المناسبة، قسم الأشغال التطبيقية (الفيزياء والكيمياء) الذي تسيره اعتيقة قبلاوي ونجاة الطويل، كما زارت الوحدة المتنقلة لعلاجات الأسنان وضعتها كلية طب الأسنان رهن إشارة مؤسسة للا أسماء، ولوحة تفسيرية حول قرية العطلة الصيفية بأكادير التابعة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.

وقامت الأميرة، كذلك، بزيارة ورشة الروبوتيك (بحضور تسعة تلاميذ حصلوا على الجائزة الثالثة خلال المسابقة الوطنية للروبوتيك) يؤطرهم كل من مراد غربي أستاذ بكلية العلوم، وفرحات العربي أستاذة بمؤسسة للا أسماء للأطفال والشباب الصم.

وتتبعت الأميرة فقرات الحفل الذي تمت خلاله تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم رتلتها إحدى تلميذات المؤسسة، وتقديم معزوفة موسيقية من طرف العازفة ليليا عايدة، التي تألقت خلال مشاركتها في برنامج المسابقات "ذو فويس" على قناة "تي إف 1 الفرنسية".

وفي كلمة بالمناسبة، قال مدير المؤسسة، عادل بنزاكور، إن المؤسسة تعمل منذ 50 سنة على توفير تعليم متخصص لفائدة التلاميذ المستفيدين، قائم على برنامج السلك الابتدائي والثانوي، مشيرا إلى المواكبة التقنية المتطورة التي يحظى بها تلاميذ المؤسسة، من حيث المعدات الطبية التي تسهل الاندماج والخروج من العزلة.

وأشار، في هذا الصدد، إلى استفادة 40 طفلا بالمؤسسة من أجهزة مساعدة على السمع، بفضل دعم مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط.

وأكد أن المؤسسة تشهد ازدهارا حقيقيا، بفضل العناية السامية للملك محمد السادس، وانخراط الأميرة للا أسماء، لفائدة أطفال المؤسسة وكذا الدعم المالي للشركاء.

وأبرز التطور الدائم الذي تشهده المؤسسة والذي يمكن تلاميذها الـ160 من الولوج إلى التعليم الابتدائي والثانوي، معربا، في هذا السياق، عن اعتزاز المؤسسة باستفادة الفوج الأول للمترشحين لاجتياز امتحانات الباكالوريا برسم هذه السنة، من الاتفاقية الموقعة السنة الماضية مع كلية العلوم بالرباط والجامعة الأورو-متوسطية بفاس، بغية تسهيل ولوج تلاميذ المؤسسة إلى التعليم الجامعي.

وتم، بالمناسبة، تقديم الفوج الأول للأميرة للا أسماء، من تلاميذ المؤسسة الذين اجتازوا امتحانات الباكالوريا برسم دورة يونيو 2018، وأيضا أعضاء وزارة التربية الوطنية واللجنة المشرفة على التكييف مع امتحانات الباكالوريا.

من جهته، أبرز عميد كلية العلوم بالرباط، مراد بلقاسمي، مواكبة الكلية لتلاميذ مؤسسة للا أسماء للأطفال والشباب الصم، من خلال تحديد هدف الاستجابة لحاجياتهم في عالم يشهد تطورا مستمرا، مستعرضا مراحل عمل الفريق البيداغوجي بغية إرساء مسار الإجازة الأساسية في الإلكترونيك والمعلوميات والروبوتيك التي تم إحداثها لاستقبال تلاميذ المؤسسة الحاصلين على شهادة الباكالوريا.

وتم، خلال هذا الحفل، توقيع اتفاقيتي شراكة بين المؤسسة وعدد من الشركاء. وتروم اتفاقية الشراكة الأولى، التي وقعها عن المؤسسة عادل بن زاكور، مع كل من عبد الحنين بلحاج رئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة ونوال البويحياوي عميدة كلية طب الأسنان، تمكين أطفال المؤسسة من الولوج للعلاجات بشكل مجاني.

وتهم الاتفاقية الثانية، التي وقعها عن المؤسسة بنزاكور، وعن الجامعة الملكية للرياضة للجميع رئيستها نزهة بدوان، تمكين أطفال المؤسسة من الاستفادة من الأنشطة الرياضية للجامعة الملكية.

وتمن بالمناسبة، عرض شريط وثائقي يرصد مجموع الأنشطة الرياضية بالمؤسسة برسم سنة 2017 - 2018، تخللته على الخشبة عروض رياضية راقصة واستعراضات لفنون القتال من طرف أطفال المؤسسة.

كما سلمت الأميرة، بشكل رمزي، أربع معدات طبية (أجهزة مساعدة على السمع) من أصل 40، تكفلت بها مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط.

بعد ذلك، سلمت الأميرة للا أسماء جوائز تقديرية للتلاميذ المتفوقين.

وكانت الأميرة للا أسماء استعرضت، لدى وصولها إلى مقر المؤسسة، تشكيلة من القوات المساعدة أدت لها التحية، قبل أن يتقدم للسلام عليها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، ووزير الصحة أناس الدكالي، ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، عامل عمالة الرباط محمد امهيدية، ورئيس مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة عبد الصمد سكال، ورئيس مجلس مدينة الرباط محمد الصديقي.

كما تقدم للسلام على الأميرة كل من محمد أوجار وزير العدل، ورشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة، وكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي، وكاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني محمد الغراس، ومدير مؤسسة للا أسماء للأطفال والشباب الصم، وباقي أعضاء المجلس الإداري للمؤسسة.