 مثير..عدد ساعات اليوم سيصل إلى 25 ساعة مستقبلا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الأميرة للا أسماء تترأس حفل نهاية السنة الدراسية 2017 - 2018 بمؤسسة للا أسماء للأطفال والشباب الصم بالرباط | بوليتيك

الأميرة للا أسماء تترأس حفل نهاية السنة الدراسية 2017 - 2018 بمؤسسة للا أسماء للأطفال والشباب الصم

عاجل و بالفيديو..نجاة لاعبي المنتخب السعودي من موت محقق في مونديال روسيا | دولي

عاجل و بالفيديو..نجاة لاعبي المنتخب السعودي من موت محقق في مونديال روسيا

عاجل..هجوم بالرصاص بالسويد..وهذه هي الحصيلة | دولي

عاجل..هجوم بالرصاص بالسويد..وهذه هي الحصيلة

مثير..عدد ساعات اليوم سيصل إلى 25 ساعة مستقبلا | منوعات

مثير..عدد ساعات اليوم سيصل إلى 25 ساعة مستقبلا

بمساعدة الديستي: رجال الحموشي يطيحون بأفراد شبكة إجرامية تنشط في مجال السرقة الموصوفة والاختطاف بالرباط | حوادث و حقوق

بمساعدة الديستي: رجال الحموشي يطيحون بأفراد شبكة إجرامية تنشط في مجال السرقة الموصوفة والاختطاف

إيقاف 15مشتبها فيهم من أجل ضلوعهم في أعمال سرقة خلال أيام عيد الفطر بمراكش | حوادث و حقوق

إيقاف 15مشتبها فيهم من أجل ضلوعهم في أعمال سرقة خلال أيام عيد الفطر بمراكش

بالفيديو..حادثة سير مميتة بطريق الموت ويسلان بمدينة فاس | حوادث و حقوق

بالفيديو..حادثة سير مميتة بطريق الموت ويسلان بمدينة فاس

مشجع مغربي يقود حملة دعائية للترويج لمدينة أكادير كوجهة سياحية بمونديال روسيا بإمكانيات ذاتية محدودة..تفاصيل مثيرة | مجتمع

مشجع مغربي يقود حملة دعائية للترويج لمدينة أكادير كوجهة سياحية بمونديال روسيا بإمكانيات ذاتية

الإطاحة بأكبر مروج للمخدرات بإقليم تارودانت يسفر عن حجز حوالي طن من الممنوعات و 350 لترا من الماحيا | حوادث و حقوق

الإطاحة بأكبر مروج للمخدرات بإقليم تارودانت يسفر عن حجز حوالي طن من الممنوعات و 350 لترا من

خرافة شعب

مثير..عدد ساعات اليوم سيصل إلى 25 ساعة مستقبلا

بتاريــخ : 18 يونيو 2018 / 20:19 مثير..عدد ساعات اليوم سيصل إلى 25 ساعة مستقبلا | منوعات
مثير..عدد ساعات اليوم سيصل إلى 25 ساعة مستقبلا
كشفت دراسة حديثة نشرتها مجلة Proceedings التابعة للأكاديمية الوطنية للعلوم إلى أن اليوم قد يطول إلى أكثر من 24 ساعة في المستقبل، حيث سيصل لـ 25 ساعة، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''البلاد'' الجزائري اليوم

"شوف تيفي"

كشفت دراسة حديثة نشرتها مجلة Proceedings التابعة للأكاديمية الوطنية للعلوم إلى أن اليوم قد يطول إلى أكثر من 24 ساعة في المستقبل، حيث سيصل لـ 25 ساعة، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "البلاد" الجزائري اليوم الإثنين.

وأوضح المصدر ذاته أن الدارسة، أكدت تأثير القمر في الابتعاد عن الأرض ما يؤدي إلى دوران كوكب الأرض ببطء أكبر٬ مما سيؤدي إلى إطالة أمد اليوم إلى 25 ساعة بدل 24 ساعة، مشيرا إلى أن الدراسة أظهرت أنه منذ 4.1 مليار سنة٬ كان طول اليوم على الأرض أكثر من 18 ساعة فقط.

وأضاف ذات المصدر أن هناك نظاما آخر يستخدم لقياس تباطؤ الأرض هو مقارنة حالات كسوف الشمس٬ باستخدام السجلات التاريخية لذلك وإجراء بعض الحسابات العلمية٬ وهنا فالنتيجة المتحصلة تختلف عن قياسات الليزر إذ تقدر بـ 5.2 ملي-ثانية كل قرن، ولإضافة نصف ثانية واحدة لليوم على الأرض٬ نحتاج إلى 25 ألف سنة، أي 50 ألف ثانية لنحصل على ثانية إضافية٬ وسيكون علينا الانتظار لمليون سنة لنحصل على 3600 ثانية وهو ما يعني زيادة ساعة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي ساعات القمر الأرض مليون الدراسة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير..ضحايا الموت الأسود يكشفون سرا جديدا عن مرض غامض | منوعات

مثير..ضحايا ''الموت الأسود'' يكشفون سرا جديدا عن مرض غامض

البنكي الشعبي يكذب أخبار تخليه عن مساهماته في رأسمال OCP | منوعات

البنكي الشعبي يكذب أخبار تخليه عن مساهماته في رأسمال OCP

شحنة الفوسفاط المغربي المحتجزة بجنوب إفريقيا تعود إلى مالكها الأصلي OCP | منوعات

شحنة الفوسفاط المغربي المحتجزة بجنوب إفريقيا تعود إلى مالكها الأصلي OCP

OCP يبعث شحنة من الأسمدة الفوسفاطية إلى تنزانيا | منوعات

OCP يبعث شحنة من الأسمدة الفوسفاطية إلى تنزانيا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول خروج إعلامي..للكاتبة المغربية-اليهودية اللي صورات فيديو لحظة اعتراف مغربي نصب على صحبتها ف800مليون باسم القصر الملكي تكشف حقيقة الأمير المزور والقصة الكاملة | بــووز
منذ 21 دقيقة

أول خروج إعلامي..للكاتبة المغربية-اليهودية اللي صورات فيديو لحظة اعتراف مغربي نصب على صحبتها ف800مليون باسم القصر الملكي تكشف حقيقة الأمير المزور والقصة الكاملة

بكامير خفية..دعارة وفساد في شعبان بكورنيش عين الذئاب بالبيضــاء | بــووز

بكامير خفية..دعارة وفساد في شعبان بكورنيش عين الذئاب بالبيضــاء

بعد عطلة عيد الفطر..مغاربة بغاو يرجعو لكازا لقاو الأثمنة طالعة وهاشنو وقع ليهم فالمحطة | بــووز

بعد عطلة عيد الفطر..مغاربة بغاو يرجعو لكازا لقاو الأثمنة طالعة وهاشنو وقع ليهم فالمحطة

فيديو الشوهة..شوفو مواطنة مغربية فقيرة كتولد فالشارع العام أمام السبيطار اللي دشنو الملك بسلا بعدما جراو عليها | بــووز

فيديو الشوهة..شوفو مواطنة مغربية فقيرة كتولد فالشارع العام أمام السبيطار اللي دشنو الملك بسلا بعدما جراو عليها

﻿

آخر المستجدات

الأميرة للا أسماء تترأس حفل نهاية السنة الدراسية 2017 - 2018 بمؤسسة للا أسماء للأطفال والشباب الصم بالرباط | بوليتيك
منذ 3 دقائق

الأميرة للا أسماء تترأس حفل نهاية السنة الدراسية 2017 - 2018 بمؤسسة للا أسماء للأطفال والشباب الصم

عاجل و بالفيديو..نجاة لاعبي المنتخب السعودي من موت محقق في مونديال روسيا | دولي

عاجل و بالفيديو..نجاة لاعبي المنتخب السعودي من موت محقق في مونديال روسيا

عاجل..هجوم بالرصاص بالسويد..وهذه هي الحصيلة | دولي

عاجل..هجوم بالرصاص بالسويد..وهذه هي الحصيلة

مثير..عدد ساعات اليوم سيصل إلى 25 ساعة مستقبلا | منوعات

مثير..عدد ساعات اليوم سيصل إلى 25 ساعة مستقبلا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.