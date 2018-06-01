مثير..عدد ساعات اليوم سيصل إلى 25 ساعة مستقبلا ﻿

كشفت دراسة حديثة نشرتها مجلة Proceedings التابعة للأكاديمية الوطنية للعلوم إلى أن اليوم قد يطول إلى أكثر من 24 ساعة في المستقبل، حيث سيصل لـ 25 ساعة، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''البلاد'' الجزائري اليوم

"شوف تيفي"

كشفت دراسة حديثة نشرتها مجلة Proceedings التابعة للأكاديمية الوطنية للعلوم إلى أن اليوم قد يطول إلى أكثر من 24 ساعة في المستقبل، حيث سيصل لـ 25 ساعة، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "البلاد" الجزائري اليوم الإثنين.

وأوضح المصدر ذاته أن الدارسة، أكدت تأثير القمر في الابتعاد عن الأرض ما يؤدي إلى دوران كوكب الأرض ببطء أكبر٬ مما سيؤدي إلى إطالة أمد اليوم إلى 25 ساعة بدل 24 ساعة، مشيرا إلى أن الدراسة أظهرت أنه منذ 4.1 مليار سنة٬ كان طول اليوم على الأرض أكثر من 18 ساعة فقط.

وأضاف ذات المصدر أن هناك نظاما آخر يستخدم لقياس تباطؤ الأرض هو مقارنة حالات كسوف الشمس٬ باستخدام السجلات التاريخية لذلك وإجراء بعض الحسابات العلمية٬ وهنا فالنتيجة المتحصلة تختلف عن قياسات الليزر إذ تقدر بـ 5.2 ملي-ثانية كل قرن، ولإضافة نصف ثانية واحدة لليوم على الأرض٬ نحتاج إلى 25 ألف سنة، أي 50 ألف ثانية لنحصل على ثانية إضافية٬ وسيكون علينا الانتظار لمليون سنة لنحصل على 3600 ثانية وهو ما يعني زيادة ساعة.