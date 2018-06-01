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خرافة شعب

بمساعدة الديستي: رجال الحموشي يطيحون بأفراد شبكة إجرامية تنشط في مجال السرقة الموصوفة والاختطاف بالرباط

بتاريــخ : 18 يونيو 2018 / 20:17 بمساعدة الديستي: رجال الحموشي يطيحون بأفراد شبكة إجرامية تنشط في مجال السرقة الموصوفة والاختطاف بالرباط | حوادث و حقوق
بمساعدة الديستي: رجال الحموشي يطيحون بأفراد شبكة إجرامية تنشط في مجال السرقة الموصوفة والاختطاف بالرباط
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، اليوم الإثنين، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك

"شوف تيفي"

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، اليوم الإثنين، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في مجال السرقة الموصوفة والاختطاف.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن ولاية أمن الرباط كانت قد سجلت، يوم الجمعة المنصرم، شكاية بالاختطاف المقرون بالسرقة بالعنف، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة عن تشخيص هوية مرتكبي هذا الفعل الإجرامي وتوقيف المشتبه بهما الرئيسيين على متن سيارة مكتراة، والعثور بحوزتهما على جزء من المسروقات والعائدات الإجرامية.

وقد أوضح البحث، يضيف المصدر ذاته، أن أحد المشتبه بهما ضرب موعدا مع الضحية على مستوى محطة القطار بمدينة الرباط، قبل أن ينتقل معه على متن سيارته ويعرضه لاعتداء بواسطة سلاح أبيض، بمعية اثنين من المساهمين، ثم استحوذوا على ممتلكاته الشخصية ومبالغ مالية وسيارته الخاصة التي ارتكبوا بواسطتها حادثة سير تلقائية على مستوى الطريق السيار بالقرب من فاس.

كما أكدت التحريات المنجزة ضلوع المشتبه بهما في ارتكاب عملية سرقة مماثلة، باستخدام نفس الأسلوب الإجرامي، وذلك يوم الخميس المنصرم بمدينة الرباط.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمعنيين بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، مع الإشارة إلى أن التحريات ستبقى متواصلة لتوقيف الشخص الثالث، الذي يشتبه في مشاركته في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.

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المغرب شوف تيفي شبكة إجرامية حادثة سير الطريق السيار الحراسة النظرية

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