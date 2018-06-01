 إيقاف 15مشتبها فيهم من أجل ضلوعهم في أعمال سرقة خلال أيام عيد الفطر بمراكش ﻿
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إيقاف 15مشتبها فيهم من أجل ضلوعهم في أعمال سرقة خلال أيام عيد الفطر بمراكش

بتاريــخ : 18 يونيو 2018 / 20:08 إيقاف 15مشتبها فيهم من أجل ضلوعهم في أعمال سرقة خلال أيام عيد الفطر بمراكش | حوادث و حقوق
إيقاف 15مشتبها فيهم من أجل ضلوعهم في أعمال سرقة خلال أيام عيد الفطر بمراكش
تمكنت مصالح الأمن بمراكش خلال الثلاثة أيام الأولى من عيد الفطر، من إيقاف خمسة عشر مشتبها فيهم من أجل ضلوعهم في أعمال السرقة.

"شوف تيفي"+" و م ع"

تمكنت مصالح الأمن بمراكش خلال الثلاثة أيام الأولى من عيد الفطر، من إيقاف خمسة عشر مشتبها فيهم من أجل ضلوعهم في أعمال السرقة.

وحسب مصدر أمني ، فقد تم ايقاف المشتبه فيهم من قبل مصالح الأمن العمومي التابعة للمنطقة الأمنية المدينة جليز بعد ضبطهم في حالات تلبس أو بصدد محاولة القيام بأفعال السرقة.

وقد تمت إحالة الموقوفين على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لتعميق البحث المنجز تحث إشراف النيابة العامة المختصة وتقديمهم أمام أنظار العدالة.

وتأتي هذه العملية، حسب ذات المصدر، في إطار الإستراتيجية الأمنية المتبعة من قبل ولاية أمن مراكش والمرتكزة أساسا على مبدأ الاستباقية.

ويتواصل عمل مختلف مصالح الأمن التابعة لولاية أمن مراكش وفق نفس التوجه لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها والسرقات بشكل خاص.

 

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المغرب شوف تيفي مراكش السرقة الأمنية

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