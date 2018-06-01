بالفيديو..حادثة سير مميتة بطريق الموت ويسلان بمدينة فاس ﻿

شهدت طريق ويسلان الملقبة بطريق الموت بفاس، عشية أمس الأحد 17 يونيو، وقوع حادثة سير مروعة، راحت ضحيتها سيدة متزوجة، إثر اصطدام بين سيارة خفيفة وسيارة أجرة صغيرة.

"شوف تيفي"

شهدت طريق ويسلان الملقبة بطريق الموت بفاس، عشية أمس الأحد 17 يونيو، وقوع حادثة سير مروعة، راحت ضحيتها سيدة متزوجة، إثر اصطدام بين سيارة خفيفة وسيارة أجرة صغيرة.

وأوضحت مصادر محلية أن السرعة المفرطة كانت سببا في وقوع الحادث المروع، مشيرة إلى أن سيدة فارقت الحياة على الفور، بينما تم نقل زوجها وسائق سيارة الأجرة في حالة جد خطيرة إلى المركب الاستشفائي الحسن الثاني لتلقي العلاجات الضرورية.

وأكدت المصادر ذاتها أن "طريق الموت" المذكورة، حصدت خلال السنوات الأخيرة أرواح العشرات من الأبرياء، داعية السلطات إلى التدخل الفوري وإيجاد حلول تضع حدا لسقوط مزيد من الضحايا.