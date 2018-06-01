 مشجع مغربي يقود حملة دعائية للترويج لمدينة أكادير كوجهة سياحية بمونديال روسيا بإمكانيات ذاتية محدودة..تفاصيل مثيرة ﻿
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مشجع مغربي يقود حملة دعائية للترويج لمدينة أكادير كوجهة سياحية بمونديال روسيا بإمكانيات ذاتية محدودة..تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 18 يونيو 2018 / 18:26 مشجع مغربي يقود حملة دعائية للترويج لمدينة أكادير كوجهة سياحية بمونديال روسيا بإمكانيات ذاتية محدودة..تفاصيل مثيرة | مجتمع
مشجع مغربي يقود حملة دعائية للترويج لمدينة أكادير كوجهة سياحية بمونديال روسيا بإمكانيات ذاتية محدودة..تفاصيل مثيرة
يخوض المشجع المغربي المعروف بإسم ''أزنزار'' تجربة فريدة من نوعها بالديار الروسية، وذلك بإقدامه على الترويج لمدينة أكادير كوجهة سياحية لدى المواطنين الروسيين وضيوف المونديال اعتمادا على إمكانياته

شوف تيفي:أحمد الهلالي

يخوض المشجع المغربي المعروف بإسم "أزنزار" تجربة فريدة من نوعها بالديار الروسية، وذلك بإقدامه على الترويج لمدينة أكادير كوجهة سياحية لدى المواطنين الروسيين وضيوف المونديال اعتمادا على إمكانياته الذاتية المحدودة.

ويحاول "أزنزار" في سفره لروسيا لتشجيع المنتخب الوطني، إقناع أكبر عدد ممكن من الأجانب لزيارة مدينة أكادير، وذلك من خلال التعريف بها عن طريق توزيعه لمنشورات دعائية وكتيبات تعرف بمؤهلات وخصائص العاصمة السوسية وتبرز تنوع وزخم تراثها المادي واللامادي والإيكولوجي.

واعتمد "أزنزار" في حملته الترويجية للمدينة على إمكانياته الذاتية، بعدما لم يقدم له المسؤولون المغاربة أي دعم يذكر حسب ما أكده لقناة "شوف تيفي" في وقت سابق، بالرغم من طرحه لمقترح يرمي إلى انخراطه في التعريف بمميزات ومؤهلات "أكادير" بروسيا على طاولة عدد من المؤسسات الخاصة والعمومية لدعمه معنويا وماديا، إلا أنه اصطدم باللاتجاوب وأغلقت الأبواب في وجهه، وحاول البعض إجهاض مبادراته الفردية بوضع عراقيل إدارية في طريقه من خلال منعه من السفر لروسيا عبر سيارته الخاصة "R4" التي يطلق عليها "تكرامت"، وكان سينطلق بها عبر أوربا للتعريف بالمدينة كوجهة سياحية تستحق الزيارة.

ليضطر في آخر المطاف في غياب أي تجاوب إيجابي من المسؤولين بالمدينة والوزارات المعنية إلى ابتكار فكرة طبع منشورات وكتيبات وصور تذكارية تضم أهم مآثر المدينة لتوزيعها على ساكنة المدن الروسية التي سيزورها وكذا على ضيوف كأس العالم من مختلف الجنسيات.

ولقيت فكرة هذا المشجع المغربي السوسي استحسانا كبيرا في أوساط النشطاء الفيسبوكيين الذين عبروا عن إعجابهم بفكرته البسيطة والكبيرة المعاني وبغيرة الشديدة على وطنه ومصلحته العامة، على الرغم من قلة ذات اليد، حيث أكدوا أن هذا الرجل يقوم بمهام وأدوار مؤسسات سياحية كبرى تكلف ميزانيات ضخمة، في حين لا تتعدى هذه البادرة بضع دريهات على حد تعبير رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الأمر الذي يسأل المسؤولين ويحثم عليهم تقديم المساعدة ويد العون وتكريم أمثال "أزنزار" .

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أزنزار مشجع مغربي يقود حملة دعائية وجهة سياحية ترويج مونديال روسيا الأجانب السياح

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