الإطاحة بأكبر مروج للمخدرات بإقليم تارودانت يسفر عن حجز حوالي طن من الممنوعات و 350 لترا من ''الماحيا'' ﻿

تمكنت عناصر الدرك الملكي بتارودانت يوم أمس من الإطاحة بأحد أكبر مروجي المخدرات بالإقليم، وأسفرت عملية توقيفه من حجز كميات مهمة، وصلت لحوالي 1000 كيلوغرام من مخدر الكيف وطابا، و 350 لترا من مسكر ماء

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تمكنت عناصر الدرك الملكي بتارودانت يوم أمس من الإطاحة بأحد أكبر مروجي المخدرات بالإقليم، وأسفرت عملية توقيفه من حجز كميات مهمة، وصلت لحوالي 1000 كيلوغرام من مخدر الكيف وطابا، و 350 لترا من مسكر ماء الحياة.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن عملية توقيف المسمى ب ''السمايمي'' جاء بعد عملية توقيف أحد المروجين بمنطقة ''أيت إعزة'' في وقت سابق، والذي دل عناصر الدرك عن هوية مزوده الرئيسي ومكان تواجده، لتتحرك على إثرها مصالح درك أيت إعزة وبتنسيق محكم مع المركز الترابي بتارودانت وتمكنت من نصب كمين للسمايمي ومحاصرته بضفاف واد سوس حيث ينشط، بعدما فر هاربا من ملاحقة درك تارودانت، ليستقر بالمنطقة الحدودية بين أولاد تايمة وتارودانت، وأسفرت محاصرته عن توقيف عدد من المستهلكين رفقة بعض مساعديه.

وأضافت ذات المصادر، أن توقيفه ومرافقته صوب منزله، مكن من اكتشاف كميات هائلة من المخدرات التي كان يخزنها بمقر سكناه ب ''أولاد إبراهيم''، وبلغت حوالي 1000 كيلوغرام من مخدر الكيف وطابا، وأزيد من 350 لترا من مسكر ماء الحياة، بالإضافة إلى حجز مجموعة من الدراجات النارية والهوائية التي كان يستعين بها رفقة مساعديه في التنقل بحيوية لإيصال السلع للزبائن.

وجرى الاحتفاظ بالموقوفين رهن الحراسة النظرية لاستكمال البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة قبل تقديمهم أمام أنظار المحكمة.