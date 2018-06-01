جمعية لآباء وأولياء التلاميذ ترفع دعوى قضائية على الدولة ﻿

رفعت جمعية للآباء وأولياء التلاميذ دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالبيضاء، ضد الدولة المغربية في شخص كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني و وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم

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رفعت جمعية للآباء وأولياء التلاميذ دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالبيضاء، ضد الدولة المغربية في شخص كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني و وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بمكتبيهما في الرباط ، بسبب تعريض إدارة المؤسسة تلامذتها للأشغال الشاقة خلال الموسم الدراسي الماضي بسبب الأمطار الموسمية.

وحسب ما أوردته يومية “المساء ” في عددها الصادر اليوم الاثنين 18 يونيو، فإن جمعية أباء وأولياء التلاميذ بمدرسة أولاد وهاب التابعة للمجموعة المدرسية ثلاثاء الزيايدة ببنسليمان ، وكلت المحامي والناشط الحقوقي محمد الشمسي، من أجل رفع دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة ضد المسؤولين المذكورين إلى جانب المدير الجهوي للأكاديمية جهة الدار البيضاء سطات والمدير الإقليمي للتعليم من أجل المطالبة بالتعويض عن الأشغال الشاقة التي قام بها التلاميذ، والتي تمثلت في إزالة الأوحال ومخلفات الأمطار من فضاء المدرسة .

وطالب دفاع الجمعية بالإصلاح الفوري للمدرسة الفرعية، ومنع تشغيل الأطفال وتكليفهم بالأعمال الشاقة، وعدم حرمانهم من الحصص الدراسية التي كانوا يتغيبون عنها من أجل هذه الأعمال.

وجاءت الدعوى القضائية بعدما انتشرت قبل أشهر صور وفيديوهات لتلاميذ ذات المؤسسة تظهرهم يختبئون بمراحيض المؤسسة بعدما داهمتها الأوحال.