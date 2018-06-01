ؤلم..بسبب الحرب وسقوط نظام القذافي: حياة مغربية تحولت إلى جحيم ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بنداء من مغربية مقيمة بليبيا، تحولت حياتها إلى جحيم عقب سقوط نظام معمر القذافي، حيث وجدت نفسها، عاجزة عن إيجاد لقمة العيش لإنهاء معاناة أطفالها الثلاثة وزوجها المغربي المسن العاجز

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بنداء من مغربية مقيمة بليبيا، تحولت حياتها إلى جحيم عقب سقوط نظام معمر القذافي، حيث وجدت نفسها، عاجزة عن إيجاد لقمة العيش لإنهاء معاناة أطفالها الثلاثة وزوجها المغربي المسن العاجز عن العمل.

وأوضحت "بشرى" في اتصال لها مع "شوف تيفي" يومه الإثنين 18 يونيو، أن زوجها كان ميسورا ويعمل كسائق آلة حفر إبان نظام معمر القذافي، إلا أن سقوط النظام جعل حياة الأسرة تتحول إلى جحيم، خاصة مع عجزها عن توفير لقمة العيش بسبب غلاء المعيشة بمدينة طرابلس.

وطالبت المتحدثة التي تنحدر من مدينة الدار البيضاء، أصحاب القلوب الرحيمة، بالتدخل ومساعدتها على العودة إلى المغرب، وتمكينها من مشروع يساعدها على مسايرة الحياة وتربية أبنائها.